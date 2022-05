‘Sábado Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, sábado 14 de mayo

‘Sábado Deluxe’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que, en todo momento, el equipo que hay detrás muestra su mejor versión para dejarnos completamente sin palabras.

Eso es exactamente lo que ocurrió hace una semana, en la última entrega de ‘Sábado Deluxe’ hasta la fecha. No dudaron un solo segundo en contar con un invitado estrella de lo más especial. Estamos hablando de Kiko Rivera que, como era de esperar, no se dejó ni un solo as bajo la manga. ¡Se sinceró como nunca!

El DJ no solamente habló de cómo se encuentra la relación con su madre, Isabel Pantoja, sino también con su hermana y con su prima Anabel Pantoja. Lejos de que todo quede ahí, Kiko Rivera sorprendió al lanzar un mensaje de lo más contundente a su hermano Fran Rivera: “Tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada”.

Fran Rivera critica duramente a Isabel Pantoja y enfada a su hermano Kiko #kikodeluxe https://t.co/ZdFKalwllI — Deluxe (@DeluxeSabado) May 8, 2022

El invitado especial de ‘Sábado Deluxe’ para esta noche

El equipo del programa, a través de sus diversos perfiles en redes sociales, quiso confirmar el nombre del invitado bomba de esta noche. Estamos hablando de una persona verdaderamente conocida que, por unas cuestiones y otras, ha sido noticia en las últimas semanas. ¡No ha dejado de dar titulares!

Ahora bien, ¿de quién estamos hablando? De nada más y nada menos que Pipi Estrada. El periodista deportivo no ha dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de ‘Sábado Deluxe’ para acudir al programa. Estamos ante la segunda visita en menos de dos semanas. Eso sí, no lo hace en una fecha cualquiera.

Sino en el día en el que el hijo de Carmen Borrego contrae matrimonio. Por lo tanto, es un hecho que Pipi Estrada acude al programa para estallar como nunca, coincidiendo con uno de los días más felices de la familia Campos. ¿Conseguirá amargarlo? No te pierdas la nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.