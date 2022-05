Kiko Rivera se sentó este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ para comentar con Jorge Javier Vázquez las imágenes de su madre sentada en el banquillo y las palabras que Fran Rivera, le dedicó a su madre en el programa ‘Espejo Público’. Unas declaraciones que han traído cola y al que el hijo de la tonadillera respondió con dureza.

Hace meses que se habla de que la la relación entre Kiko Rivera y su hermano Francisco no pasa por su mejor momento, y este fin de semana se confirmó que el mal rollo entre ellos es una realidad. Las palabras que Fran Rivera dedicó a Isabel Pantoja tras verla llorar en el juicio, no han sentado nada bien a Kiko. «A las personas malas le pasan cosas malas», comentaba el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri en ‘Espejo Público’.

«Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre pero no me gusta. No era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre y soy el primero que sé cómo es pero es mi madre y somos hermanos, ¿ni siquiera por mí? No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres… Aquí ninguno se queda corto», dijo Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’.

Fran Rivera critica duramente a Isabel Pantoja y enfada a su hermano Kiko #kikodeluxe https://t.co/ZdFKalwllI — Deluxe (@DeluxeSabado) May 8, 2022

«Francisco se estará cabreando. No le va a hacer ninguna gracia esa referencia que has hecho a Carmina», le ha advertido Jorge Javier Vázquez al dj. «Bueno, a mí tampoco me gusta lo que diga de mi madre. Vamos a dejar a las madres tranquilas. Me da igual que se enfade, que llame y cuente una batallita. Tú de mi madre no dices ni mu, si no vamos a tener un problema de verdad», dijo Kiko Rivera cada vez más alterado.

Unas palabras tras las cuales, volvió a repetir: «Tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada, eso lo sabe todo el mundo». «Si lo dice antes de ese momento me hubiera hecho el mismo daño pero fue un momento muy delicado. No era el momento, relájate, qué necesidad tienes de decir esto ahora mismo», terminó diciendo Kiko Rivera.