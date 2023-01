‘Sábado Deluxe’: Cristina Porta estuvo a punto de abandonar el plató por este motivo

El pasado fin de semana, Cristina Porta accedía a someterse al polígrafo de Conchita. La colaboradora Sálvame se sentaba en Sábado Deluxe en medio de la guerra mediática entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, al verse obligada a matizar algunos detalles de la historia.

Antes de los espectadores de Sábado Deluxe conocieran las respuestas de su polígrafo, Cristina Porta estuvo a punto de abandonar el programa. La periodista reveló que se había sentido muy incómoda con nuevas preguntas que le habían realizado, y que se planteó no aparecer en plató.

«Me ha costado mucho estar sentada aquí hoy. Lo he hecho por tres motivos. El primero, la dirección de este programa, que ha confiado en mí; el segundo, por la productora, que confía en mí para otras cosas, como el Mediafest, donde soy muy feliz», el tercero, porque he hablado con compañeros y me han dicho que el polígrafo puede ayudarme a aclarar ciertos temas. Dije: ‘Venga, pues abro mi mente y lo hago’», comentó.

A última hora, la dirección de Sábado Deluxe acordó realizarle una serie de nuevas preguntas, que hicieron que la colaboradora se plantease marcharse: «Me he encontrado con nuevas preguntas sobre cosas de las que no iba a hablar. Por ejemplo, sobre la relación de pareja de Jorge y Alicia. O intimidades de Jorge. No quiero perjudicarle en ningún caso».

«Yo llamé a Jorge, pero no para que me diese permiso, sino porque a mí me gustaría que, si una amiga va a hablar sobre algún aspecto relacionado conmigo, me lo cuente antes. No me hubiese sentado si Jorge hubiera dicho: ‘Por favor, Cris, no te sientes’», se justificó.

Tras estas explicaciones, los colaboradores quisieron saber cual era la pregunta que se había negado a contestar. A pesar de que Cristina Porta no quiso desvelarlo, Miguel Frigenti se encargó de revelarlo: «La pregunta que se ha negado a contestar ha sido si se cree la versión de Jorge cuando dice que no tuvo nada con Alba», señaló el colaborador.