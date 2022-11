Sábado Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo, semana tras semana, se esfuerza al máximo para dejar sin palabras a todos sus espectadores.

El pasado sábado 19 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sábado Deluxe. Así pues, los compañeros del programa recibieron la visita de numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Al Bano. El italiano, entre otras cuestiones, aseguró lo siguiente: «Para mí lo de Ylenia es una herida que jamás se va a cerrar».

Lejos de que todo quede ahí, el artista también se mostró de lo más contundente con Lydia Lozano. Por si fuera poco, el programa contó con la presencia de Begoña, examiga de Isabel Pantoja. Fue ella la que se enfrentó al PoliDeluxe, donde aseguró que la tonadillera “llama a Anabel La Gorda”.

El invitado bomba de Sábado Deluxe de esta noche

Hace tan solo una semana, una de las diseñadoras más reconocidas de nuestro país participó en el programa a través de videollamada. Estamos hablando, cómo no, de Ágatha Ruiz de la Prada. No solamente aprovechó la ocasión para dar ciertas pinceladas de su nuevo libro, sino aseguró lo siguiente: «Sé que el innombrable ha llamado para que me traten mal. Va a ser una carnicería».

Por ese mismo motivo, el equipo de Sábado Deluxe ha querido contar con ella como invitada bomba para esta noche. De esta manera, una vez más, Ágatha Ruiz de la Prada se sienta en el plató del programa. En esta ocasión, para dar muchos más detalles de ese libro en el que ha dejado reflejadas sus memorias.

Es más que evidente que la entrevista estará repleta de anécdotas y, sobre todo, mucha sinceridad. La diseñadora no va a dejar absolutamente indiferente a nadie con su testimonio. No te pierdas la nueva entrega de Sábado Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.