Es más que evidente que Rosa Rodríguez ha conseguido consolidarse como una de las concursantes más queridas de la historia de Pasapalabra. Recordemos que llegó al programa después de la eliminación de Nacho Mangut, todo un mítico del concurso que se emite en Antena 3. A pesar de todo, la gallega se ganó su puesto en la Silla Azul después de semanas en las que los concursantes iban cambiando cada pocos días, pero ella ha sido la única que continúa poniendo las cosas muy difíciles a Manu Pascual. Hasta ahora se conocía muy pocos detalles sobre ella, ya que apenas ha ido dando unas pinceladas de su vida fuera del plató. A pesar de todo, la concursante de Pasapalabra ha querido saltarse esa norma.

Por el momento se sabía que esta coruñesa trabaja como profesora de Inglés y Lengua Castellana, además de que los dulces y la repostería es su pasión. «Mi plato estrella son los dulces, como bizcochos o galletas, según lo que me dice mi familia», contó a los espectadores en su primer día en el plató. Aquel primer día los nervios provocaron que se olvidase de muchas de las cosas que quería decir, especialmente a sus padres, por eso ha aprovechado un nuevo Rosco para dedicárselo a ellos con unas bonitas palabras.

«Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos», comenzó a decir. Irma y Tino, que así se llaman, dejaron su Argentina natal para buscar un nuevo futuro en España, en concreto en La Coruña, ciudad a la que se mudaron cuando Rosa sólo tenía siete años.

«A veces, como hija, la verdad es que una no sabe cómo agradecer todo eso y cómo devolverles», así siguió su emocionante discurso. «La emoción que tienen ellos estos días de verme aquí en este atril es la mayor motivación para mí. Gracias por todo lo que hacen, lo que han hecho, y les quiero mucho», han sido las palabras que les ha dedicado.

Eso es lo que contó en ante las cámaras, pero a la web oficial de Pasapalabra ha dado más detalles de su vida anterior, desvelando que nació la ciudad de Quilmes, situada a 19 kilómetros de Buenos Aires, y en la que nació y se embotella la famosa cerveza conocida a nivel mundial.

Sofía Álvarez es su referente

En esa misma entrevista, la concursante ha querido reivindicar la poca presencia de mujeres en los concurso, por eso Sofía, ganadora del bote en septiembre de 2021, es su referente. «Hay pocas y, quizá cuando estás del lado del que está constantemente representado, no eres consciente de lo importante que es esa representación, de las que estamos menos representadas», asegura.

También ha querido hablar de cómo es su relación con Manu Pascual, su compañero de programa, pero no hay que olvidar que es rival. «Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él», dice sobre los primeros días.

Aunque hay buen ambiente entre ellos, ninguno se olvida de su objetivo final, que es llevarse el bote. «Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar», asegura.