El pasado mes de noviembre, los espectadores de Pasapalabra fueron testigos de la llegada de una nueva concursante al formato. De esta manera, Rosa, la nueva participante de A Coruña, ha luchado cada tarde por hacerse un hueco en el concurso de las letras. Una batalla por el Rosco que realiza junto a su mayor adversario: Manu. Asimismo, con el paso de los programas, la concursante ha ido entrando en confianza y cada vez se desenvuelve mejor en el formato de Atresmedia. Una aventura televisiva que le apasiona, pero que tiene un objetivo para ella. Una situación de la que ha hablado en el plató.

Durante los primeros programas, Rosa no tuvo reparos en hablar de sus orígenes en Argentina y su asentamiento en A Coruña. Además, también explicó que es profesora de inglés y lengua castellana. Una profesión que le apasiona, pero que ha dejado de lado, de manera temporal, para poder vivir la experiencia de Pasapalabra de primera mano. Pero, si hay algo que no le falta a Rosa es talento. De hecho, confesó ser una auténtica cocinitas. «Mi mayor hobby es la cocina, especialmente los postres. Mi familia dice que se me dan muy bien», explicó en el programa presentado por Roberto Leal.

Ante ello, el comunicador de Atresmedia quiso saber más sobre el hobby de la concursante. Por ello, le preguntó por su plato estrella. «Hago unos bizcochos de limón aparentemente muy muy buenos. Les doy un toque especial», comenzó diciendo. «Vamos a llamar a esto: Recetario Pasapalabra», bromeó Roberto Leal.

Por otro lado, y lejos de quedar ahí, la participante confesó qué sería lo primero que haría si ganase el gran bote del concurso. «No lo he pensado mucho, pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos», afirma.

La situación económica actual no es fácil. Por ello, espera poder ganar lo suficiente como para «vivir tranquila». Una visión de cara al futuro que se ha convertido en uno de sus objetivos. «Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado. Mi otro deseo es seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila», concluyó.

¿Cuándo se emite ‘Pasapalabra’ en Antena 3?

Poco a poco, y con el paso del tiempo, Pasapalabra ha logrado convertirse en una de las apuestas más indispensables de Antena 3, la cadena líder de Atresmedia. De esta manera, cada tarde, de lunes a viernes, los espectadores tienen la oportunidad de ver una nueva lucha por el bote entre los concursantes. Nuevos programas que comienzan a partir de las 20:00 hora (las 19:00h en Canarias).