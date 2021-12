Tras una semana muy intensa, Rocío Flores se ha roto en ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, no pudo contener la emoción al hablar sobre su abuela y su familia, después de la emisión del homenaje que Telecinco realizó a la más grande, ‘El último viaje de Rocío’.

Rocío Flores reveló que sí que había visto el homenaje que Sálvame y La Fábrica de la Tele habían preparado a su abuela. Asimismo, también afirmó que cualquier homenaje que se haga en televisión a su abuela, le parece bien.

La joven se mostró muy emocionada y no fue capaz de contener las lágrimas, al confesar que mientras veía el documental se le había “removido todo”. Pero lo más sorprendente llegó, cuando expresó que si su madre la hubiera invitado al plató, habría ido.

Rocío Flores confirma que vio el homenaje: «Todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien» #AR16D

No obstante, a pesar de que sobre algunas polémicas prefiere seguir guardando silencio, Rocío también confesó que le gustaría tener algún objeto más de su abuela, Rocío Jurado, debido a que tras su fallecimiento solo le dieron un rosario.

«Cuando me independicé, rescaté un rosario que tengo en el joyero que es lo único que me dio mi madre pero con total certeza no te puedo decir que sea o no sea de ella», expresó.

«Todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe también a poco». La hija de Antonio David continúa: «Como nieta considero que es la artista más grande que ha dado este país y ojalá que se le rindieran homenajes todos los días».