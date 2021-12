El pasado martes 14 de diciembre vivimos uno de los estrenos más bonitos que se recuerdan. La tarde estuvo marcada por la emisión de ‘El último viaje de Rocío’, un homenaje a Rocío Jurado. Una decisión que, como era de esperar, sigue dando de qué hablar. Hay gente que se ha posicionado a favor y otros tantos en contra. Entre ellos está Gloria Camila, que criticó con dureza a Rocío Carrasco.

En el programa ‘Ya son las ocho’, la hija de Ortega Cano se mostró de lo más contundente: “Yo no sé, a lo mejor me cuelo y me echo un montón de haters encima… Pero aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje. Porque estoy segura de que si no cobrase a lo mejor estos contenedores no se abrirían”.

Por si fuera poco, Gloria Camila quiso ir mucho más allá: “Vamos a dejar hablar del haber ido o no haber ido, porque eso no significa querer menos o querer más”. El pasado miércoles, el equipo de ‘Sálvame’ ha querido zanjar cualquier tipo de polémica y rumor al respecto tras las declaraciones de la actriz de ‘Dos vidas’.

-Jorge Javier: “Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada por el homenaje a su madre” #yoveosalvame #APOYOROCIO15D pic.twitter.com/IMeaR4Z8ru — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 15, 2021

Jorge Javier Vázquez, como presentador de ‘Sálvame’, no solamente ha desmentido esa información sino que ha salido en defensa de Rocío Carrasco. “Por el homenaje de ‘El último viaje de Rocío’ ella no ha cobrado ni un duro”. Lejos de que todo quede ahí, algunos colaboradores quisieron responder a la colaboradora de ‘Ya son las ocho’.

“Y si hubiera cobrado ¿qué?”, espetó Kiko Hernández. El presentador fue más allá: “Sé que estamos en una época en la que, aunque digamos ‘no cobró’, la gente dirá ‘qué van a decir’. Pero que lo demuestren. Si decimos que no ha cobrado es que no ha cobrado. Firmó el contrato de cesión de imagen. Si alguien dice que ha cobrado tendrás que demostrarlo”.

Esa misma tarde, la tía de Rocío Flores no dudó un solo segundo en recular en ‘Ya son las ocho’: “Gracias por aclarármelo, me parece bien que ayer no cobrase”. Aunque, eso sí, lo hizo con ‘peros’: “No me arrepiento porque en ese momento si lo digo es porque lo pienso. Luego si vienes y me explicas puedo decir oye, como lo de cobrar, me he colado y me he hecho un triple, y lo siento”.