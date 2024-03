Rocco Siffredi está en el ojo del huracán. El conocido actor y director de películas del cine para adultos se ha convertido en noticia. Y todo como consecuencia de la denuncia de una periodista, que le ha acusado de nada más y nada menos que acoso sexual. Algo que, inevitablemente, no ha dejado indiferente a nadie.

Debemos tener en cuenta que la abogada Laura Sgrò, tal y como recoge Il Messaggero, ha explicado que esta desagradable situación comenzó tras una serie de conversaciones a través de WhatsApp con el objetivo de concertar una entrevista. Desde ese preciso instante, presuntamente, empezaron a tener lugar los desagradables intercambios de mensajes que han provocado que Rocco Siffredi esté ahora en el punto de mira.

Como no podía ser de otra manera, numerosos medios italianos como es el caso de Fanpage.it se han hecho eco de esta noticia. Todos coinciden que, a finales de 2023, la periodista se puso en contacto con el actor porno para concertar una entrevista con motivo de Supersex, serie basada en su historia que ha sido estrenada en Netflix.

En un primer momento, tal y como señalan varios medios italianos, la conversación fue de lo más amable y, sobre todo, escueta. Tras hacerse pública la entrevista, el tono de esos mensajes por WhatsApp supuestamente cambió de manera radical. Es más, Rocco Siffredi quiso querer algo más con la periodista.

Varias fueron las notas de voz que presuntamente envió el actor porno a la entrevistadora, y algunas de ellas han salido a la luz: «Debo decir que eres realmente simpática, demasiado fuerte, demasiado bonita y buena». Por si fuera poco, en esas conversaciones, Siffredi mencionó a la amiga de la periodista que quiso acompañarla en la entrevista: «Vosotras erais dos y no una, y me escapé. No por miedo, sino para no hacer daño».

Una entrevista que no gustó en absoluto a Rocco Siffredi

Tras haber realizado la entrevista, la comunicadora mostró al actor porno el resultado de la misma. Éste se mostró realmente disconforme con el trabajo realizado, hasta tal punto que exigió realizar varios cambios. Tras acceder a su petición, se emitió la entrevista. Fue precisamente en ese momento cuando el tono de las conversaciones cambió de manera radical y derivó a algo completamente inapropiado.

Tanto es así que, como consecuencia de la insistencia que estaba mostrando Siffredi, la periodista decidió escribirle el siguiente mensaje: «En cuanto a la parte ofensiva, te pido disculpas como mujer pero no lo hago para evitar tu denuncia. Haz lo que sientas, no hay problema». El acoso, presuntamente, continuó a través de llamadas y mensajes. Esto provocó que la comunicadora llegase a tal punto de agobio y ansiedad que se vio en la obligación de denunciar a Rocco Siffredi.

Supersex, una serie basada en la historia de Rocco Siffredi

A principios de este mes de marzo, Netflix sorprendió al añadir a su catálogo una nueva serie original que llevaba por título Supersex. Con tan solo leer la descripción de la misma, sabíamos que se trata de una historia inspirada en la vida de Rocco Siffredi.

por lo tanto, en este proyecto, se hace un profundo viaje desde la infancia hasta el preciso instante en el que Rocco Tano -su nombre real- acabó convirtiéndose en Rocco Siffredi, es decir, una de las estrellas porno más reconocidas de todo el planeta.