Los fans de Ricky Martin y de Reik están de enhorabuena. Muy pronto verá la luz una colaboración de ambos artistas, que sus fans esperaban desde hace tiempo y que está a punto de hacerse realidad, tal y como ha anunciado el artista puertorriqueño.

De esta forma, el grupo mexicano se une al artista puertorriqueño en un nuevo tema titulado ‘A veces bien y a veces mal’ del que de momento, ya hemos podido escuchar un primer fragmento. Y no cabe duda de que no tardará en convertirse en un éxito.

«Estoy loco por que puedan disfrutar de mi más reciente sencillo este 14 de abril», escribía el cantante de ‘Otra Noche en LA’ a través de su cuenta de Twitter tras anunciar su colaboración con Reik.

Estoy loco por que puedan disfrutar de mi más reciente sencillo este 14 de abril. Una hermosa colaboración con @ReikMx titulada «A veces bien a veces mal».https://t.co/WMIJszmHyV pic.twitter.com/VaJ8cRQQAJ — Ricky Martin (@ricky_martin) April 11, 2022

Como era de esperar, las reacciones a esta próxima colaboración no se han hecho esperar. Entre ellas, ha reaccionado Laura Pausini, la artista italiana ha expresado que no puede esperar a escuchar como suena ‘A veces bien y a veces mal’, tal y como han anunciado sus propios fans.

Por otro lado, en una entrevista a ‘Elle México’, el vocalista de Reik comentó que «es muy importante para nosotros que siempre sea evidente que quienes van capitaneando el barco seamos nosotros mismos… Justo eso, salirme de, ni siquiera mi zona de confort, porque estoy muy bien estando incómodo, no me da miedo la incomodidad, pero brincar de género en género es muy divertido», por ello están felices de colaborar con Ricky Martin.

Además, el vocalista de Reik explicó que artistas como Ricky Martin le han marcado desde sus inicios en la música, por lo que una colaboración junto a él significa todo un sueño cumplido.