‘La Resistencia’: Vicco responde a las preguntas clásicas del programa

El programa La Resistencia emitido en Movistar + ha contado con la visita de una invitada especial que está triunfando mucho actualmente. Se trata de Vicco, una de las finalistas que tuvo mayor éxito en el Benidorm Fest con su tema Nochentera.

La joven de 26 años quedó tercera en el festival y su tema tuvo tanto éxito que actualmente cuenta con más de tres millones de reproducciones en Spotify, además de haberse colado en la lista de los 50 temas más escuchados. Vicco aparecía en el programa de una manera un poco precipitada, lanzándose de una tirolina de la que luego no podía descolgarse y necesitó un poco de ayuda.

Nos hemos quedado sin c̶e̶n̶a̶ aperitivo. A ver, no me dejéis solo. ¿Esta guarrada no la hecho nadie alguna vez en un recreo? Que es una cerdada, vale, pero ta rico.#LaResistencia @vicco_music pic.twitter.com/SVnvY5shmC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 9, 2023

Como es tradición en el programa, Vicco le llevó unos regalos a los colaboradores y al presentador, se trataba de unos berberechos, patatas fritas y salsas picantes que finalmente acabaron en el suelo del plató, al estallar la bolsa con todo lo que tenía dentro: «No era la intención que tenía eh», se disculpaba David Broncano.

Una vez dados todos los regalos, la artista le regalaba una peluca pelirroja al conductor del programa para que hiciese con ella su Trend de Tik Tok. Por otra parte, Vicco comentaba que se empezó a dar cuenta de que estaba triunfando cuando escuchó su canción en un video de la plataforma donde se explotaban granos.

No se hacen ya todos los días pero para los primerizos no pueden faltar las PreguntasClásicas™ en el Resistencia Starter Pack. @vicco_music pic.twitter.com/RI6FymbFV5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 9, 2023

Para finalizar el programa David Broncano le hacía las preguntas clásicas de La Resistencia, donde le preguntaba tanto por el dinero como por las relaciones sexuales. La cantante no tuvo ningún problema en contestar, afirmando que tenía unos 10.000 euros en la cuenta y relaciones sexuales, una media de 40: «No me puedo quejar, la verdad que voy bien», contestaba. Broncano le respondía que era de los mejores datos que había dado un invitado en el programa.

Pero la catalana no se podía ir sin cantar su tema, esta vez lo hizo acompañada del piano en versión acústico, algo que ha gustado mucho a sus seguidores y por la que recibía el apoyo de los asistentes allí presentes.