Blanca Paloma, José Otero, Vicco y Karmento: primeras impresiones de los finalistas de ‘Benidorm Fest 2023’

Este jueves 2 de febrero hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la segunda y última semifinal de Benidorm Fest 2023. Tras una serie de actuaciones verdaderamente excepcionales, por fin hemos podido descubrir quiénes son los cuatro nuevos artistas que han logrado un pase para la Gran Final del próximo sábado.

Estamos hablando, cómo no, de Blanca Paloma, José Otero, Vicco y Karmento. Estas propuestas han sido las que más han convencido tanto al jurado profesional, al demoscópico y al televoto. Bien es cierto que estábamos ante una semifinal verdaderamente ajustada y con una alta calidad tanto vocal como escenográfica e interpretativa.

De hecho, muchos han sido los que han lamentado que propuestas como la de Alfred García haya quedado a las puertas de ese pase a la Gran Final. A pesar de todo, nada más bajarse del escenario, los nuevos finalistas de Benidorm Fest 2023 han querido pronunciarse sobre cómo se han sentido sobre el escenario.

Comienza la rueda de prensa de los cuatro nuevos finalistas de #BenidormFest2023 #HappyBenidormFest pic.twitter.com/L9PcS3Zvzv — Happy FM (@HAPPYFMRADIO) February 3, 2023

La primera en hacerlo fue la veterana en el festival, Blanca Paloma. La intérprete de EAEA llegó a la rueda de prensa a la que asistió HAPPY FM, confesando que “Estoy en shock de lo tranquila que estoy, estoy como en casa”. Por si fuera poco, la cantante quiso explicar cómo se sintió actuando: “En el escenario estaba concentradísima, en ese rito de invocación a nuestras ‘ancestras’. Creo que ha llegado, aquí estamos».

Lejos de que todo quede ahí, Blanca Paloma quiso hacer hincapié en diversos puntos de su puesta en escena: “La puesta en escena tiene truco. En la portada había algo que iba a estar presente, que son los flecos. Eso, junto a ese personaje de arquera que creamos, resulta un viaje de empoderamiento a través del rito».

José Otero, clasificado para la Gran Final de Benidorm Fest 2023, ha desvelado cómo ha vivido esta experiencia: «Ha sido muy bonito. Me dejé llevar por la emoción, por la letra… Quise conectar con el público. No pensé en lo técnico, lo he vivido». El intérprete de Inviernos en marte fue más allá: «Hemos pasado muchos nervios, pero es muy bonito. Poder estar aquí es un premio, por lo que estáis haciendo por la música en directo».

En cuanto a Vicco, no ha tardado en reconocer en la rueda de prensa que se sentía realmente feliz con su pase a la Gran Final: «He disfrutado un montón de la actuación. Nos hemos abrazado todos, porque tanto trabajo ha merecido la pena». Al igual que sus compañeros, la cantante también habló de la puesta en escena: «Con la puesta en escena quisimos reflejar el proceso hasta salir de fiesta: arreglarse, tomar algo con amigos y salir».

Karmento, por su parte, desveló a los periodistas acreditados cómo estaba viviendo este momento: «Estoy muy emocionada y muy agradecida. No sabía que iba a ser tan inmenso». En cuanto a la puesta en escena, la cantante » quería crear un espacio con cierta magia y llevármelo a un lugar concreto, hacia mis raíces. Era una especie de velero, con el público como mar».

Lo cierto es que, a pesar del alto nivel de esta segunda semifinal, estas han sido las cuatro propuestas que más han convencido. Éstas se suman a las de Agoney, Megara, Fusa Nocta y Alice Wonder. Entre estas candidaturas está el nombre de la persona que se alzará con el micrófono de bronce el próximo sábado 4 de febrero. ¿Quién será? ¡Ya queda menos para descubrirlo!