‘La Resistencia’ recibió este lunes la visita de Nicky Jam. El artista puertorriqueño acudió al programa de Movistar+ por primera vez, para promocionar su último disco y su single ‘Ojos rojos’. Además, protagonizó un momento histórico: la entrega del regalo más caro en la historia del programa a un espectador.

El artista se llevó una grata sorpresa con ‘La Resistencia’, al ser un programa completamente diferente a los que había asistido anteriormente. No obstante, uno de los asistentes de público se llevó una sorpresa mayor, al recibir un regalo que nunca se habría imaginado que recibiría en el programa de Movistar+.

Nada más entrar al escenario, Nicky Jam se quitó la chaqueta y la lanzó hacia el patio de butacas donde se la quedó un chico: «Es de Gucci», exclamó el cantante mientras David Broncano, muy sorprendido, le preguntaba: «¿Se la has regalado de verdad?».

«Déjame verla que ahora te la devuelvo, te lo prometo. Solo quiero ver cuánto dinero ha ganado este chaval hoy», pidió Broncano al afortunado espectador que había conseguido la chaqueta. Acto seguido, el presentador de ‘La Resistencia’ miró la etiqueta para ver la marca de la prenda.

Tras comprobar que realmente era una prenda de Gucci, David Broncano exclamó: «Este chico ha ganado hoy, fácilmente, 3.000 euros», señalaba mientras que el joven guardaba la chaqueta y Nicky Jam le daba al presentador unos dulces de regalo.

«Te he traído unas panquecas de Miami», le explicó Nicky Jam. A lo que Broncano exclamó: «Un momento, te lo agradezco Nicky, pero a ese chaval le has regalado una chaqueta de miles de euros y a mí me traes un dulce…», señaló mientras el artista soltaba una carcajada.