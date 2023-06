‘La Resistencia’: Gloria Trevi confiesa cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días

Este martes Gloria Trevi visitó por primera vez La Resistencia. La artista mexicana presentó su nueva canción, titulada Medusa: «Es el primer tema que saco como independiente», destacó la invitada al comienzo de su entrevista en el programa de Movistar+.

Cuando la entrevista iba llegando al final, la artista mexicana no se pudo librar de las dos preguntas clásicas del programa, que David Broncano realiza a todos los invitados: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

En cuanto a la primera pregunta. La artista exclamó que: «¿Dinero en el banco? No el suficiente». «Esto creo que es la primera vez que se dice. Normalmente la gente dice ‘más de lo que necesito’», comentó David Broncano.

NO ES SUFICIENTE A ver, tiene razón @GloriaTrevi. Si puede ser más, ¿por qué menos? Más. MÁS. pic.twitter.com/siylK1bfsi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 13, 2023

«La gente quiere saber… No te cuesta nada. Da un dato, más o menos, en millones de dólares. Igual son siete y no es suficiente porque quieres ocho», le dijo el presentador de La Resistencia. «No, la verdad es que no llega ni a uno», señaló la artista.

Cuando pasaron a la pregunta de las relaciones sexuales en el último mes, Gloria Trevi empezó a hacer cuentas con las manos, a pesar de mostrarse en un principio reticente a contestar a la pregunta. «Mi marido se va a enojar», señaló la artista.

«Todo el mundo lo contesta. Últimos 30 días, actividad sexual. Luego esto pasa al ministro de Industria. Di algo aproximado», le dijo Broncano. «No puede ser, es que no me gusta decir mentiras», exclamó la invitada antes de pararse a pensar y responder: «16 veces en el último mes».