‘La Resistencia’: Carla Campra, protagonista de una escena de lo más sangrienta

La actriz Carla Campra ha sido la invitada de este pasado miércoles en La Resistencia, programa emitido en Movistar+. La actriz ha acudido para presentar su último trabajo, La Niña de la Comunión, una película de terror ambientada en los años 80 que llegará a los cines el próximo 10 de febrero. A raíz de esto, se vivió en el plató una de las escenas más sangrientas de la historia del programa.

Realizadas todas las presentaciones, la actriz aprovechó para entregarle su regalo a David Broncano. Se trataba de la muñeca de La Niña de la Comunión por lo que, al cogerla, le decía al conductor del programa: “Ahora estás maldito. Para ver que pasa tienes que ver la película”, de manera muy misteriosa.

Esto parece un fin de semana en una casa rural con las preguntas de «Qué prefieres» #LaResistencia @CarlaCampra pic.twitter.com/ey1dLNtVIn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 8, 2023

Por otra parte, David Broncano aprovechaba para hacerle a Carla Campra el famoso juego de ¿qué prefieres?, dónde le preguntaba si prefería comer toda la vida con tenedor o con una cuchara, la actriz elegía esta última ante la sorpresa del presentador: “¿Qué dices hombre? ¿Y cómo te comes un filete?”, comentaba entre risas. Además, este tenía mucho interés por saber cómo siendo tan joven había podido participar ya en más de 30 proyectos entre series y películas.

La catalana explicaba que por esta razón no pudo terminar sus estudios y tuvo que dejar la selectividad, pero no se arrepentía de haberlo hecho. En ese momento entraba Jorge Ponce al plató de La Resistencia para representar una escena de terror en la que Carla Campra tenía que decir unas frases mientras que Broncano se hacía el muerto y Jorge Ponce era asesinado por la actriz al mismo tiempo.

“Oh no he llegado demasiado tarde, ha vuelto a matar. Madre mía que cara de tonto tiene, pero es que ni muerto se le quita la cara de gili*****”, decía entre risas. En ese instante se levantaba y le clavaba un cuchillo a Jorge Ponce del que le comenzaba a salir un chorro de sangre de la camisa. La cosa se complicó tanto que acabaron todos los asistentes manchados incluida la invitada.