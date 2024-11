‘La Reina del Flow’: se confirma cuántos episodios tendrá la temporada 3

Dicen que quién la sigue la consigue, y vaya si los fans de La Reina del Flow lo saben muy bien. Tras años luchando por poder tener nuevos episodios de la aclamada producción colombiana, por fin, sus deseos se harán realidad. Pues, tal como se comunicó hace una semanas, Charly Flow y Yeimy Montoya vuelven con la continuación de su historia. Nuevos capítulos, personajes y dramas que prometen no dejar indiferente a nadie. «Hace tres días firmé el contrato, así que, sí, habrá tercera temporada de La Reina del Flow. Vamos a ver qué nos depara», comunicó la actriz Carolina Ramírez en sus redes sociales.

Como era de esperar, la reacción de los fans ha sido completamente arrolladora. Pues, a pesar de ser una serie bastante larga a nivel de episodios, la historia de sus personajes ha logrado conquistar por completo el corazón del público internacional. «No tengo idea aún del primer capítulo ni de la trama en general. Puede que ocurra algo muy importante con Yeimy o tal vez no. Pero había tantas ganas de retomar el personaje que al final me decidí. Nos vemos pronto», agrega. Una feliz noticia para los fans a la que, ahora, hay que sumar pequeños detalles que se han ido revelando.

¿Cuántos capítulos componen La Reina del Flow 3?

Como bien saben los seguidores de la producción, la serie ha emitido dos temporadas. La primera entrega está compuesta por un total de 82 episodios. Asimismo, la segunda hace lo propio con 89. Numerosos capítulos que presentan una duración de 45 minutos. Por lo tanto, hasta la fecha, estaríamos hablando de que la serie cuenta con 171 entregas. Pero, los fans ansían más contenido.

La Reina del Flow es un rotundo éxito para Caracol Televisión. Por ello, y debido a la gran demanda de crear una tercera temporada, los altos cargos de la producción han ido a por todas. En una reciente entrevista de Carolina Ramírez, quien da vida a Yeimy Montoya en pantalla, a Streams, se sinceró al respecto. De esta manera, la actriz le confirmó al medio argentino que la nueva temporada llega con 80 capítulos más.

«Son un montón de capítulos en pocos meses porque 80 capítulos deberían hacerse, más o menos, en 6 o 7 meses. Así que las jornadas son complejas», explicó. Con estas palabras, la actriz quiso dejar claro que el equipo de la serie tiene previsto grabar la producción lo más rápido posible para ofrecérsela cuanto antes a su querido público.

Asimismo, y tal y como han ido revelando los protagonistas en redes sociales, el rodaje de la temporada ya ha comenzado. En el caso de Carolina Ramírez, ella se unirá un poco más tarde a sus compañeros. Al parecer, actualmente se encuentra terminado de grabar otro proyecto que tiene entre manos, por lo que no puede trasladarse a Colombia hasta que termine. Eso sí, ya tiene fecha fijada para su regreso.

El próximo mes de diciembre vuelve a presentarse frente a las cámaras como Yeimy Montoya. Un proceso de grabación donde estará una semana completa rodando la ficción. Todo ello para luego, tras el parón navideño, continuar en el 2025. Por lo tanto, ahora sí, podemos decir que La Reina del Flow 3 ha dado el pistoletazo de salida.