El pasado miércoles 13 de noviembre, los espectadores de Mask Singer 4 pudieron disfrutar de una nueva gala presentada por Arturo Valls. De esta forma, las máscaras del Grupo B volvían a pisar el escenario del programa de Antena 3 pero también se sumaban otras dos nuevas: Cobra y Troll. La audiencia pudo disfrutar de un primer triduelo, en el que los protagonistas fueron Rinoceronte, Cobra e Hipopótamo. Después de que Javier Ambrossi activase por última vez el Delatador, con el que se dio a conocer la identidad de Hipopótamo, llegó el turno del segundo y último triduelo de la noche. En este caso, Churros, Helado y Troll iban a actuar sobre el escenario de Mask Singer 4 para disputarse su continuidad en el concurso. Tras los shows que ofrecieron y las pistas que dieron, el público allí presente comenzó a votar. Fue entonces cuando se supo que Troll debía desvelar su identidad.

Tras el desenmascaramiento de Hipopótamo, que consiguió dejar impactados a los allí presentes, pudimos ver cómo Troll tampoco se quedaba atrás. Debemos tener en cuenta que los cuatro investigadores estaban bastante perdidos con esta máscara. Javier Calvo apostó por Topacio Fresh, mientras que Ana Milán estaba convencida de que tras Troll estaba Clara Lago. En cuanto a Alaska, creyó que se trataba de Úrsula Corberó. Javier Ambrossi, en cambio, creyó reconocer a Rossy de Palma. Los cuatro estaban tremendamente equivocados y muy alejados de la realidad. Al fin y al cabo, ninguno de ellos consiguió acertar con sus apuestas. Y es que detrás de la máscara de Troll se encontraba nada más y nada menos que Bárbara Rey, la reconocida vedette, actriz y presentadora. La madre de Sofía Cristo se mostró profundamente emocionada con haber tenido la oportunidad de participar en Mask Singer, mientras que Alaska quiso incidir en algo que le descolocó: «Te has puesto niñata imitando el acento».

Fue entonces cuando la artista dio a conocer su estrategia de cara al concurso: «He hecho todo lo posible para que no se supiera que soy yo», comenzó diciendo Bárbara Rey. ¡Algo que consiguió con creces, puesto que nadie llegó a imaginar que Troll, en realidad, era ella! A pesar de todo, no pudo evitar emocionarse.

A punto de llorar, Bárbara hizo una confesión: «Me hubiera gustado estar más tiempo y cantar más canciones. Mi ilusión era estar en este programa. Pero bueno, ¡no pasa nada!», aseguró, mientras terminaba por derrumbarse. Fue entonces cuando los cuatro investigadores y Arturo Valls hicieron todo lo que estuvo en su mano para tratar de animarla.

«Es importante que te des cuenta de que no ha salido tu nombre», comenzó diciendo Ana Milán, mientras que Javier Ambrossi fue más allá: «Esto no es un talent, aquí se valoran las pistas y nos has dejado locas a las cuatro». Finalmente, junto a Arturo Valls y al resto de investigadores sobre el escenario, Bárbara Rey interpretó Despechá de Rosalía sin la máscara de Troll sobre sus hombros. ¡Qué momento tan especial!