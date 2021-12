‘Viva la vida’ contó este domingo con la presencia de Raquel Mosquera. La peluquera, convertida para sorpresa de todos los espectadores en una de las nuevas colaboradoras del programa, opinó sobre los últimos acontecimientos en torno a Rocío Carrasco, cargando nuevamente contra ella.

Raquel Mosquera, no dudó en ser muy dura contra la hija del que fuera su marido, Pedro Carrasco. Asegurando que «esto que he dicho vale mucho en una exclusiva», dando a entender que estaba dando una exclusiva gratuita al programa de Emma García.

La peluquera acusó a la hija de la más grande de mentir: «Pedro jamás le hubiese dado una bofetada como dice ella en el documental. Si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir en todo lo demás? Pedro lo único que le dijo es que tenía que apechugar con las consecuencias de su embarazo».

Raquel Mosquera, sobre Rocío Carrasco: «Si ha mentido en lo relativo a su padre, ¿por qué me iba a creer lo demás que ha contado?» #VivaLaVida462 https://t.co/G7TEh5FAJT — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) December 13, 2021

Por otro lado, Raquel Mosquera también hizo referencia a un comentario que Rocío Carrasco hizo en la primera parte de su docuserie, cuando explicó que su padre se había ido de casa en su último encuentro «haciendo eses por la carretera, pero no por la discusión con ella, sino por otros motivos».

Raquel Mosquera afirmó que «ella ahí insinuó una cosa muy fea de su padre, si yo sé que esas cosas que dijo no eran ciertas. No es verdad lo que dijo sobre Pedro, no es cierto que Pedro le diese un bofetón cuando ella le contó que estaba embarazada, ella sabe que eso es mentira, yo estaba delante».

Tras estas declaraciones, Emma García explicó que la dirección del programa estaba desmintiendo su información, a lo que Raquel Mosquera aseguró que: «Seré lo que quieras, pero una mentirosa no soy».