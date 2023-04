Raquel Bollo, muy crítica con la actitud de Isa Pantoja con sus hijos en ‘Supervivientes 2023’

Raquel Bollo ha acudido a Fiesta para opinar sobre la actitud que ha tenido Isa Pantoja durante su viaje a Honduras donde se reencontró con su pareja Asraf Beno. Además, aprovechó la ocasión para saludar a sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés, quienes han tenido alguna que otra pelea y a los que les está costando mucho la convivencia con Asraf. Por esta razón, su prima decidió darles su opinión sobre cómo está viviendo el concurso desde fuera y hacerles alguna que otra advertencia.

Raquel Bollo al enterarse, no dudó en criticar la actitud que esta había tenido y quiso aclararlo durante su visita a Fiesta. Emma García daba paso a las imágenes de su visita a Honduras y nada más terminar, hizo un comentario bastante duro contra Isa Pantoja: “Ella no es concursante, los concursantes son ellos. Si algo no les viene bien de la convivencia, lo que tienen que discutir son ellos, no tiene que venir nadie de fuera a pedir explicaciones a un concursante”, comentaba.

Isa Pantoja ya había tenido anteriormente algún que otro enfrentamiento con Raquel Bollo, sin embargo, siempre han dejado claro que sienten mucho aprecio y no existe ningún tipo de tensión entre ellas. Pero a medida que el concurso va avanzando, parece si que están teniendo algún que otro malentendido: “Yo eso no lo he visto en mi vida”, expresaba la colaboradora. Además, lo que más le molestó de la hija de Isabel Pantoja fue que les pidiera explicaciones sobre determinadas cosas: “Mis hijos jamás han pedido explicaciones a ella absolutamente de nada”, aclaraba.

Lo que tampoco le pareció bien fue que solo le reprochara las actitudes a sus primos, mientras que a su pareja no le dijo nada: “¿Asraf es perfecto? Allí todos juegan con la misma baraja”, expresaba muy disgustada. Aurelio Manzano que se encontraba presente en el plató, salió en defensa de Isa Pantoja al momento: “Han sido tus hijos los que la han metido a ella en todo esto”, opinaba el periodista.