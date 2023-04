Isa Pantoja desvela cómo vivió el reencuentro con Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023’

Isa Pantoja se reencontró con su pareja Asraf Beno durante su viaje a Honduras para darle una sorpresa y mandarle fuerzas en su experiencia como concursante de Supervivientes 2023, y además aprovechó para saludar a sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés, quiénes han tenido alguna que otra pelea con el marroquí durante el reality.

Ante las continuas peleas, enfados y tensiones que existen entre Manuel Cortés y Asraf Beno, a pesar de ser familia, Isa Pantoja se posicionó del lado de su pareja, al creer que está llevando muy bien el concurso a pesar de estar siendo atacado por sus compañeros de manera injusta. Por ello, cuando la hija de Isabel Pantoja se reencontró con sus primos, todo el mundo estaba impaciente por saber cómo iba a desarrollarse la situación.

Isa Pantoja se reencontró en Honduras con Manuel Cortés: «Era como hablar con la pared, era imposible, yo creo que no me entendía al 100%»#Supervivientes2023

Durante el encuentro, Isa Pantoja le explicó su punto de vista sobre el concurso y cómo veía desde fuera las actitudes que tenían cada uno de ellos. Por otro lado le explicaba a Manuel que se encontraba muy disgustada pues ha visto que ninguno de los dos ha tratado de parar esta situación ni de mejorar la convivencia. Después de la conversación, Isa Pantoja cogía la barca y se despedía de la isla, allí se encontró con el reportero Álex Suárez quién le preguntó por cómo se había sentido.

“Bien, bien, bien… Obviamente no me gusta la situación, era como hablar con la pared cuando hablaba con Manuel, era imposible. Yo creo que no me entendía al 100%. El va a seguir buscando a Asraf y bueno por parte de Alma creo que va a intentar hablar con Asraf y solucionar las cosas”, comentaba bastante nerviosa por el momento que acababa de vivir.