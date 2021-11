Este domingo el plató de Antena 3 Noticias recibió a un invitado muy especial. El informativo presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo regresó con la sección especial en la que cuentan con la visita de un artista, y en esta ocasión el invitado estrella fue Raphael.

El artista acudió para presentar sus nuevos proyectos, entre ellos, su gira ‘Raphael 6.0 en concierto’, y la serie documental ‘Raphaelismo’, un proyecto que protagoniza él mismo y que está deseando que sus fans puedan descubrir.

Matías Prats y Mónica Carrillo charlaron de manera distendida con el artista en el plató de Antena 3 Noticias. Pero sin duda, el momento más comentado de la visita de Raphael fue el inesperado dúo musical que protagonizó junto al carismático presentador.

🎶¡El dúo que necesitábamos! Matías Prats y @RAPHAELartista se lanzan a cantar juntos ‘El Tamborilero’ en las #NoticiasFinDeSemanaA3 ➡¿Merecen buena nota, @MonicaCarrillo? https://t.co/tcmkqqNk68 — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) November 29, 2021

Matías Prats es un gran admirador de Raphael, a quien conoce prácticamente desde sus inicios en la música, por ello Mónica Carrillo no dudó en proponer a su compañero cantar junto a Raphael.

Una petición que ambos aceptaron. De esta forma, Mónica Carrillo cumplió uno de los grandes sueños de su compañero Matías Prats, quien muy emocionado, comenzó a cantar ‘El tamborilero’ junto a Raphael, tras la petición de su compañera.

“Por fin he triunfado de cara a mi madre, no me ha servido nada de lo anterior hasta hoy», bromeaba Matías Prats tras su dueto con Raphael. Yo creo que he vivido un momento histórico de la televisión. si me lo permitís: Dos históricos de la música y de la televisión. Así que lo mejor es que os deje cantando», añadía Mónica Carrillo antes de despedir el informativo.

Un informativo que despidió el propio Raphael: «Señoras y señores, hasta el concierto que viene», dijo el artista mirando a cámara.