Rafa Mora insinúa en ‘Sálvame’ que Anabel Pantoja quiso tener algo con él

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones, fuimos partícipes de un momento que marcará un antes y un después en todos los sentidos. Y es que Rafa Mora se trasladó a la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para recibir a Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Recordemos que los exconcursantes de Supervivientes 2022 aterrizaban en la capital de España tras haber visitado Nueva York y haber hecho una escapada a México. Lo que ninguno de los dos esperaba, y mucho menos la andaluza, es que Rafa Mora les esperaría en el aeropuerto, con unas intenciones no muy buenas.

Nada más ver a la influencer, el valenciano comenzó a preguntarle por la salud de su padre y si había visto las nuevas declaraciones de su primo Kiko Rivera en Lecturas, entre otras tantas cuestiones. Algo que provocó que Anabel Pantoja se sintiera realmente mal, dejándolo claro horas más tarde en su perfil de Instagram.

La reacción de Anabel Pantoja después de que Rafa Mora la haya recibido en el aeropuerto https://t.co/mHGLFMoYNH — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 29, 2022

Nada más emitirse las imágenes en Sálvame, Jorge Javier Vázquez quiso sonsacar cierta información a Rafa Mora. Entre otras cuestiones, el presentador de televisión quiso saber si, en el pasado, el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y la influencer pudieron tener algo.

“Uno de los dos quería y el otro no”, respondió el colaborador de Sálvame. Ante las reacciones de sus compañeros, quiso ir más allá: “Yo antes tenía mucho éxito pero ahora ya estoy casado, con las botas colgadas. En aquel entonces fue un fenómeno brutal lo que viví. Cuando llegué a Cantora, fui la sensación”, reconoció.

Ante las continuas preguntas de Jorge Javier Vázquez al respecto, Rafa Mora fue contundente: “Antes de llegar al ‘no’, hay muchas maneras de parar algo que uno no quiere. Hay que tener tacto. Ella es lista, y ha notado varias veces que yo no he estado receptivo. Pero nunca he querido hablar de esto”, indicó. Para finalizar, Mora añadió: “Anabel en su momento contó que uno de sus sueños eróticos sería conmigo. Y siempre he notado cierto cariño y cierto feeling con Anabel (…) El que quiera entender, que entienda”.