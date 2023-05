Rafa Mateo saltó a la fama tras su participación, en el año 2015, en el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. Tiempo después, fue su hermano Christopher Mateo quien participó en Supervivientes. No solamente coincidió con Isa Pantoja sino que, además, consiguió llevarse el cheque de los 200.000 euros.

Pero ahora ninguno de los dos ha sido noticia por cuestiones profesionales. ¡Nada que ver! Y es que Rafa Mateo, hace tan solo unos días, sufrió un ictus. Fue la propia familia del joven quien informó, a través de redes sociales, que había sufrido nada más y nada menos que un derrame cerebral. Como consecuencia, Rafa “se encontraba en observación”.

Desde entonces, poco se sabía sobre la evolución del hermano de Christopher Mateo, así como de la gravedad del ictus. Pero hace tan solo unas horas, él mismo ha utilizado su perfil de Instagram para confesar, entre otras cuestiones, cómo se encuentra tras haber vivido uno de los sustos más graves de su vida.

“¡Por fin! Gracias a Dios todo quedó en un susto”, se podía leer en la historia que compartió en su Instagram. En esta imagen, aparecía él con una caja de Donuts. “Estoy bien y sin secuelas, que era la mayor preocupación”, confesaba a sus seguidores. Finalmente, ¡parece que llegan las buenas noticias!

Por si fuera poco, Rafa Mateo no ha dudado un solo segundo en tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza, a pesar del complicado momento que está atravesando. En una nueva imagen compartida en sus historias de Instagram, podíamos verle cortándose el pelo. Además, añadió este mensaje: “Por si me iba al otro barrio, quería que me vierais bien por última vez”.

“Un poquito de humor después del susto. Gracias por todos los mensajes de apoyo”, añadió el hermano de Christopher Mateo. Es evidente que ha sido un momento realmente complicado en su vida no solamente para él, sino también para toda su familia. Poco a poco, vemos que todo va quedando en el pasado y, por fortuna, sin ninguna secuela.