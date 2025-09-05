¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 5 al 9 de septiembre

Pasapalabra sigue viendo como Rosa Rodríguez y Manu Pascual son ya concursantes que entran en la historia del programa gracias a que suyo es el duelo más largo de la historia entre dos rivales. Parece claro que entre los dos estará el ganador del próximo bote, aunque no se sabe cuándo llegará ese esperado momento en el que uno de los dos se lleve a su casa los más de dos millones de euros acumulados (aunque Hacienda se llevará un buen pellizco).

Para ayudarles a ganar más segundos, el programa llevará a cuatro nuevos famosos al plató para dar el relevo a Shaila Dúrcal, Carmen Morales, Octavi Pujades y Jorge Roelas, que se marchan después de tres días. En los próximos días estarán Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos.

Eva Soriano

La humorista, aunque es una cara de RTVE para esta temporada con el estreno de Cuánto, cuánto, cuánto, sigue dentro del grupo Atresmedia. Para este 2025 seguirá al frente de Cuerpos especiales, el programa despertador de Europa FM que ha comenzado su quinta temporada en antena.

Ken Appledorn

Uno de los invitados que se unen al programa es Ken Appledorn. El actor estadounidense se hizo muy conocido por su trabajo en Arde Madrid, dirigido por Paco León. Todo ello sumado a su participación en la serie Refugiados, producida por la BBC Worldwide y Bambú Producciones.

Una carrera profesional que le ha llevado a cosechar grandes hitos. Por otro lado, a nivel sentimental, es conocido por el público su romance con el humorista Jorge Cadaval. La pareja contrajo matrimonio en el 2007 y, desde entonces, viven muy felices juntos

Nacho García competirá en ‘Pasapalabra’ con Eva Soriano

El humorista pasa un gran momento profesional, ya que acaba de arrancar temporada de Cuerpos Especiales, el programa de radio que presenta junto a Eva Soriano en la radio. Pero no es el único proyecto que tiene entre manos, puesto que también volverá los fines de semana a La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta, además de continuar colaborando en Zapeando varios días a la semana.

Lucía Ramos

La actriz se dio a conocer gracias a su papel en la mítica serie ‘Física o química’, aunque desde entonces no ha dejado de trabajar. A pesar de estar lejos de proyectos mediáticos, su carrera no ha parado en ningún momento, formando parte de multitud de proyectos.

La invitada de Pasapalabra ha participado en multitud de campañas de publicidad como modelo y como actriz. Así mismo, ha formado parte de muchas series como La que se avecina, en las que ha interpretado pequeños papeles. Además, continúa su carrera en el teatro, la cual no ha dejado de lado.

Su enorme parecido con Aitana Ocaña la ha convertido en viral en numerosas ocasiones entre los fans de la cantante, que se han sorprendido en más de una ocasión al descubrirlo.