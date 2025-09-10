¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 10 al 15 de septiembre de 2025

Pasapalabra sigue sin tener rival en las tardes de la televisión, siendo el programa más visto en su franja y compitiendo con otros espacios como El Hormiguero, La Revuelta o La ruleta de la suerte para ser lo más visto del día por los espectadores. Estas audiencias vienen gracias al emocionante duelo que mantienen Rosa Rodríguez y Manu Pascual, los dos concursantes que siguen en busca de ganar el bote del programa. Para ayudarles, contarán con cuatro nuevos famosos, que formarán parte en sus respectivos equipos y deberán hacer que se sumen valiosos segundos en sus marcadores.

Desde el miércoles 10 y hasta el lunes 15 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de nuevos invitados como son Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito. Ellos cogerán el testigo de Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos, que han estado en las últimas tres tardes en el programa ayudando en todo lo posible.

Santi Rodríguez, un clásico de ‘Pasapalabra’

El actor y humorista es un clásico de Pasapalabra desde su etapa en Telecinco, donde acudía como uno de los protagonistas de la serie 7 Vidas, la precuela de Aída. También fue una de las estrellas de El club de la comedia, donde coincidió con nombres como Ana Morgade, Eva Hache, El Monaguillo y Pablo Motos.

Desde hace años está centrado en sus espectáculos de teatro y como presentador de eventos. Este mes de septiembre está de estreno, ya que desde el próximo día 14 estará en el teatro Infanta Isabel de Madrid con su obra ¿Nos damos un viaje?, que promocionará en Pasapalabra.

Esther Arroyo

La gaditana fue Miss España en el año 1990, lo que la convirtió en una de las modelos más cotizadas de nuestro país. Aprovechó este empujón para hacerse un hueco en el mundo de la televisión, pero especialmente en la interpretación, donde participó en varias series.

Su papel más recordado es el de Ali, en Periodistas. Mucho también la recordarán por ser presentadora, junto a José Corbacho, del recordado Hommo Zapping de Antena 3. En octubre de 2008 su vida cambió por completo tras sufrir un brutal accidente de tráfico por el que sufrió grandes secuelas. Actualmente, tiene reconocida una discapacidad, ya que casi pierde una pierna tras ese accidente, por lo que ha bajado mucho su actividad.

Berta Collado vuelve a ‘Pasapalabra’

La presentadora de televisión saltó a la fama gracias al mítico Sé lo que hicisteis, de laSexta, pero en su carrera ha pasado por casi todas las cadenas importantes de televisión de nuestro país. Desde Localia a TVE, pasando por Cuatro.

La extremeña es una todoterreno de la comunicación que ha sabido adaptarse a cada situación, por lo que ahora, alejada de la televisión por el momento, es posible escucharla en pódcast y verla presentando actos y presentaciones con empresas.

Carlos Hipólito, la mítica voz de la serie ‘Cuéntame’

El invitado es un habitual Pasapalabra, por lo que no es ninguna sorpresa para los espectadores su presencia en el programa de Roberto Leal, aunque hace mucho que no acude como invitado.

Hipólito fue el narrador durante más de 20 temporadas de Cuéntame, cómo pasó, la longeva serie de TVE que contaba la vida de la familia Alcántara. Su voz era la encargada de contar las aventuras de la familia y llegó a interpretar a Carlos Alcántara cuando ya era un adulto.