Quién es Marta Jiménez: su edad, su profesión y su vínculo con ‘El Hormiguero’

La muerte de Marta Jiménez ha sacudido al mundo de la televisión, especialmente a todo el equipo de El Hormiguero, programa con el que colaboraba desde el año 2023 con su sección ‘la mujer maravilla’. En ella realizaba retos de lo más peligrosos, todos ellos relacionados con el deporte de riesgo, siendo el paracaidismo y el puenting sus preferidos. Se trataba de una empresaria que tenía su propia empresa dedicada a lo que más le gustaba, algo que le hizo convertirse en conocida en toda España.

Durante la mañana del domingo 13 de julio se producía el terrible accidente en el que la especialista perdía la vida haciendo salto base, necesitando de un rescate complicado por parte del grupo especializado de la Guardia Civil y en el que incluso participó su pareja. Un helicóptero de salvamente encontró su cuerpo en un lugar de complicado acceso, aunque por desgracia los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida.

La noticia sorprendía al equipo de El Hormiguero, que se encuentra en plenas vacaciones tras el final de la temporada hace dos semanas, siendo Pablo Motos el que ha querido reaccionar primero públicamente a la tragedia.

«Se nos ha ido Marta. La mujer adrenalina. Ha perdido la vida haciendo lo que más amaba. Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible», ha escrito en su cuenta de Instagram.

«Os comparto entre lágrimas uno de esos momentos», así ha terminado este texto, que ha querido acompañar con un vídeo en el que se puede ver a Marta realizando algo que parecía imposible, como es lanzarse desde una altura de 30 metros hasta una piscina, simplemente para llenar un vaso de agua. Se trataba de una de las muchas locuras que había conseguido realizar en el programa.

Marta Jiménez era también empresaria

Marta, además de colaboradora en televisión, era propietaria de la empresa High Jump Puenting, que nació mientras estudia la carrera de Ingeniería Química. Esta empresa ofrece saltos desde lugares como Madrid, Castellón y Zaragoza, siendo elegida por cientos de personas para celebrar cumpleaños, despedidas de soltero o como regalo original.

En muchos de los vídeos que la empresa tiene publicados en las redes sociales se puede ver a la propia ‘mujer adrenalina’ preparar y tranquilizar a los valientes que se atreven a lanzarse al vacío.

Marta era vecina de Sobrarbe, comarca situada al norte de Aragón y en la que se incluyen numerosos pueblos del Pirineo. En una entrevista reciente concedida a El Periódico de Aragón, aseguraba que entró a este mundo «de rebote», gracias a que una anterior pareja «trabajaba para una empresa de puenting y un día me ofreció hacer una actividad. Ni me lo pensé, me gustó muchísimo».

En esa misma charla aseguró que había realizado más de 400 saltos en su vida y que su próximo reto era viajar a Perú para atreverse a lanzarse desde una altura de 6.000 metros para completar un salto base de los más peligrosos.