No es ningún secreto que Lucas González, integrante de Andy y Lucas, no está pasando por su mejor momento ni mucho menos. El pasado martes 4 de marzo, el cantante gaditano sufrió un durísimo golpe. Y todo tras conocer la noticia de la repentina muerte de su hermano Pedro González, a los 55 años. En las últimas horas, han salido a la luz imágenes del artista visitando el Tanatorio Virgen del Rosario de Cádiz. Visiblemente roto de dolor, quiso dirigirse a los compañeros de prensa que se encontraban en ese lugar, a los que ha agradecido infinitamente el cariño y el respeto con el que estaban actuando. Es importante destacar que Lucas González no llegó solo al tanatorio, puesto que lo hizo junto a María José. Se trata de su pareja, que se ha convertido en su apoyo incondicional desde hace varios años, tanto a nivel personal como profesional.

Eso sí, si hay algo que destaca de ella es su absoluta discreción en todo momento. No son muchas las veces en las que María José ha aparecido públicamente junto a Lucas, pero sí ha estado presente en la gran mayoría de momentos clave de la vida del gaditano. Un claro ejemplo lo encontramos el 19 de marzo del pasado año, cuando Andy y Lucas tuvieron el honor de recibir la Medalla de la Provincia de Cádiz. Otro ejemplo fue en 2023, en uno de los momentos más duros a nivel profesional. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al instante en el que el dúo musical anunció en El Hormiguero que iban a separarse. Y todo como consecuencia del problema de salud relacionado con Lucas, por la cardiopatía que padece. De hecho, María José fue una de las primeras personas en pronunciarse sobre esta noticia, para arrojar algo de tranquilidad entre los seguidores de su pareja.

«Se encuentra bien. No se va a morir mañana, está muy controladito, estamos todos muy atentos de él, lo mimamos un montón», comentó María José ante las cámaras de los compañeros de Europa Press. Por si fuera poco, reconoció que su novio estaba «bastante emocionado» puesto que era consciente de que la gente los quería mucho, «pero no a ese nivel».

Es importante recordar que, en un primer instante, el círculo más cercano de Lucas pensó que se trataba de un problema de tensión alta, ya que era exactamente lo que había tenido su padre. Pero nada más lejos de la realidad pero, por fortuna, han sabido encontrar a tiempo lo que le sucedía para así ponerle solución. «El estrés no le venía bien en su situación», reconoció María José.

Lucas González y María José pasarán por el altar

La pareja lleva afincada en Illescas (Toledo) desde hace un tiempo y, como no podía ser de otra manera, tienen muchísimos planes en común. Uno de ellos tiene una estrecha relación con su futura boda, una información que dieron en exclusiva a la revista SEMANA. «Quiero hacer más sólido nuestro compromiso, quiero formalizar lo que tenemos», aseguró el gaditano. Lo más probable es que den este paso una vez el artista de por finalizada su gira junto a Andy.

Aun así, son todo suposiciones, puesto que aún no han confirmado la fecha en la que se celebrará la ceremonia. Él está centrado en seguir adelante con ese último tour de Andy y Lucas, mientras que ella sigue centrada en su trabajo, ya que es dueña de un reconocido centro médico estético situado en Illescas.