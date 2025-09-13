Quién es Aless Gibaja: su edad, su verdadero nombre y por qué se hizo famoso

Álex Gibaja es uno de los primeros influencers que comenzó a tener éxito en nuestro país gracias a las redes sociales, algo que le llegó hace ya mucho tiempo, gracias a la explosión de Twitter (ahora X), YouTube y el nacimiento de Instagram. En esas redes se hizo famoso por sus looks y sus frases, dando siempre sus «consejitos» para que sus seguidores tuvieran un gran día. Su participación en el programa Bailando con las estrellas es un buen momento para repasar su vida, su edad y su nombre real y completo.

Nacido en 1988, se crio en una familia adinerada, creciendo en la conocida urbanización de madrileña de La Moraleja, donde viven multitud de famosos y empresarios. Alessandro Vicente Gibaja de Blasio es su nombre completo, aunque pocos más detalles se conocen de su vida privada. Su padre es un empresario que vive, al menos que se sepa, en Las Palmas de Gran Canaria, habiendo estado a su lado en algunos de los momentos más importantes de su vida, siendo incluso defensor en GH VIP. De su madre, que también es empresaria, se sabe que vive en Italia, por lo que tiene menos contacto con su hijo.

Gracias a su frase «hola, bebés», se convirtió en todo un referente para muchos, que esperaban cada día sus ‘consejitos’ y su energía. Tal y como ha contado en varias entrevistas, la red social Tuenti, desaparecida hace años y que llegó a pelear con Facebook en España por ser líder, fue el lugar en el que comenzó a poder expresarse como era en realidad. Tras malos momentos en el colegio por su forma de vestir y de comportarse, en internet encontró el lugar perfecto para mostrarse como era en realidad.

Sus consejos de belleza, sus looks imposibles y su lucha contra el acoso escolar le convirtieron en todo un referente para millones de jóvenes, llegando a convertirse en una estrella en el año 2014. En esos primeros años en los que nacieron los influencers, Aless grabó Sexy summer, su primera (esperemos que última) canción.

La Pink Army, como así llama a sus seguidores, llegó a traspasar fronteras y le hizo ser popular en México, Puerto Rico y Venezuela. Eso le llevó a trabajar como colaborador de Yu: No te pierdas nada y la Tea Party, de Alaska y Mario, dos programas y pódcast que tuvieron grandes audiencias.

En el año 2017 se convirtió en concursante de GH VIP, donde tuvo que sacar a relucir su carácter por culpa de las discusiones con algunos de sus compañeros. Más adelante le hemos podido ver en programas como En busca del Nirvana o tratando de demostrar sus dotes culinarias en Ven a cenar conmigo, ambos en Cuatro.

La amistad de Aless Gibaja y Oriana Marzoli

Mientras él es una persona dulce y que evita los conflictos, Oriana es una de las famosas más polémicas del universo Mediaset, aunque la vida les unió al coincidir en un centro de belleza al que acudieron a ponerse extensiones. Durante años fueron grandes amigos, pero una pelea en una discoteca, en la que Oriana creía que Gibaja no la había apoyado como ella merecía, hizo su amistas se rompiese.

El programa Viva la vida intentó una reconciliación entre ambos, algo que parecía que iba a pasar por lo que se vio en pantalla, pero semanas después se comprobó que nada era así. Aless decidió poner tierra de por medio, aunque no dudó en decir que la venezolana «humilla, falta al respeto y ataca siempre con el físico».

En el programa de Emma García aseguraba que su ex amiga ha «dicho cosas muy feas de personas que trabajan en la televisión y que si España se enterase alucinaría. He visto cómo a amigas suyas les hacía bullying, les robaba novios».