Qué es el ‘Teorema de Mangut’, la estrategia de los concursantes de ‘Pasapalabra’ para ganar el Bote

No es ningún secreto que Pasapalabra se ha convertido en uno de los formatos más famosos de la televisión, de eso no cabe duda. Tanto durante su paso por Telecinco como por Antena 3, el show de las letras ha logrado cautivar a miles de espectadores. Y es que, no es fácil ser uno de los elegidos para concursar. Pues, primeramente, hay que pasar un exhaustivo casting donde es necesario demostrar algunos conocimientos. Una vez superado, lo siguiente es permanecer imbatible en el formato televisivo. Una labor que tampoco es fácil, pero que Manu Pascual y Rosa Rodríguez están ejecutando a la perfección.

De hecho, y como los espectadores saben muy bien, los participantes están a punto de acumular un bote de 3 millones de euros. Manu Pascual y Rosa Rodríguez siguen demostrando sus dotes cada tarde, de lunes a viernes. Pero, ninguno de los dos ha conseguido completar El Rosco al completo. La prueba se les está resistiendo mucho, pero ellos no desisten. Por ello, muchos espectadores han recordado el Teorema de Mangut. Pues, consideran que puede ser la mejor solución para tener, de una vez, un ganador. ¿En qué consiste? ¡Realizamos un repaso al respecto!

¿Qué es el ‘Teorema de Mangut’, utilizado en ‘Pasapalabra’?

Nacho Mangut es un participante extremeño que participó en las dos eras televisivas del concurso. Tras numerosos programas, el joven llegó a embolsarse más de 44.000 euros. El concursante tenía unos conocimientos muy particulares sobre El Rosco. Una serie de fórmulas que Pablo Díaz denominó como el Teorema de Mangut.

«Mineral de color negro que procede de la destilación del petróleo y se emplea para pavimentar carreteras», le preguntaron al concursante en una ocasión. «Tengo dos palabras: una contiene la ‘Q’ y la otra no, así que te voy a decir la que no para ver si se mantiene la consistencia del teorema», explicó Díaz en ese momento. Sus opciones eran ‘asfalto’ o ‘alquitrán’, pero era la primera de ellas la correcta. «El teorema dice que, en un gran porcentaje de los casos, en las preguntas que no son ‘Ñ’, ‘Q’, ‘X’ e ‘Y’, no van a aparecer palabras que contengan esas letras», indicó el concursante. Pero, ¿qué tan cierta es esta teoría? Pues, ya avanzamos que no es muy descabellada. En una entrevista concedida a El Confidencial, Borja Pérez, jefe del equipo de guionistas, se sinceró.

«Cuando un concursante dice algo, es por algo. Hay gente que estudia mucho, y no solo el diccionario o la enciclopedia. También estudian el programa y buscan técnicas para adelantarse al trabajo de los guionistas. Es parte del juego, pero el Teorema de Mangut no siempre funciona, no es una ley del programa», indicó. Por lo tanto, el Teorema de Mangut es real, en parte.