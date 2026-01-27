¿Por qué no se emite una nueva entrega de ‘Batalla de restaurantes’ hoy? Las razones

Alberto Chicote ha continuado en este año 2026 buscando a los mejores restaurantes de España con su Batalla de restaurantes, un nuevo espacio que se ha ganado el corazón de los seguidores de Pesadilla en la cocina. Tras su paso por Valencia, emitido el pasado martes 20 de enero, el programa ha desaparecido esta semana de la programación de laSexta, en su lugar se encontrarán a Jalis de la Serna y una nueva temporada de Apatrullando, lo que ha levantado la preocupación de los seguidores de Chicote. Te explicamos lo que se sabe.

El chef se marchó hasta la capital levantina para probar la paella de varios restaurantes, un plato que levanta pasiones entre los propios valencianos, por lo que la polémica estaba servida. Entre discusiones por si debe llevar o no caracoles, el programa logró una audiencia del 4.9 % y 428.000 espectadores, datos por debajo de la media de laSexta y del propio programa, que debería moverse por encima del 5 % y aspirar a llegar al 6 %. Lo cierto es que la de los martes es una noche muy complicada en televisión, ya que hasta hace una semana contaba con GH DÚO y el Late Xou de Marc Giró (que acaba de fichar por Atresmedia) como duros rivales, aunque su pelea era con Cuatro y las emisiones de Callejeros y el reciente estreno de Proyecto Sistiaga. Por lo tanto, esos datos podrían considerarse como correctos.

Lo cierto es que Batalla de restaurantes terminó su tercera temporada el pasado martes, día 20 de enero, después de tres semanas en las que no se pudo emitir. Tras tener que dejar su hueco por la Nochevieja y la Noche de Reyes, el 13 de enero debió suspender su emisión por un especial sobre la denuncia de unas trabajadoras a Julio Iglesias (que ha sido desestimada en España).

La falta de continuidad ha conseguido marear a los espectadores, siendo muchos los que no se han enterado de que el episodio de Valencia era el último de la temporada. Es por eso que ya no habrá más emisiones. Además, su continuidad está ahora mismo en el aire, ya que Atresmedia no ha confirmado que haya una cuarta temporada, por lo que por ahora es posible pensar que no regrese.

Alberto Chicote tiene nuevo programa tras ‘Batalla de restaurantes’

Sin noticias de la renovación, Atresmedia anunció en noviembre de 2025 que había encargado al chef un nuevo espacio, titulado Servicio secreto by Chicote, que se trata de una nueva versión de otro de los espacios que conduce el famoso cocinero Gordon Ramsay en Estados Unidos.

El original, que se emite en la cadena FOX y en momentos se ha podido ver en cadenas como MEGA, se trata de un espacio en el que el chef se infiltra en un negocio en crisis. Su ayuda serán cámaras ocultas, además de contar con un empleado infiltrado entre la plantilla, que irá grabando todo y dará información de lo que pasa entre sus compañeros.

Chicote podrá ver esas imágenes en compañía de los dueños de estos negocios, que podrán comprobar en directo errores, robos y todo tipo de cosas que ocurren en sus empresas a sus espaldas. Por el momento no hay fecha prevista de estreno para este nuevo formato, pero es muy posible que pueda sustituir a Batalla de restaurantes o, incluso, a El jefe infiltrado, otro clásico de laSexta.