¿Por qué Jorge Javier Vázquez presenta la gala de ‘Supervivientes’ con gafas de sol?

Los espectadores de Supervivientes 2023 se llevarán una gran sorpresa esta noche de jueves 23 de marzo al ver a Jorge Javier Vázquez con una imagen muy poco habitual en él. Te explicamos por qué presenta con gafas de sol la gala del reality.

El último día que el catalán estuvo frente a las cámaras fue, precisamente, en la gala del pasado jueves y todos los espectadores pudieron verle como es habitual. Desde aquella noche no ha vuelto a pisar un plató de Telecinco, y todo se debe a una razón que él mismo quiso aclarar antes de que comenzasen los rumores.

Tal y como explicó, el pasado viernes 17 de marzo se sometió a una operación llamada blefaroplastia, que se trata de una intervención en la que se corrige la caída de los párpados por culpa de la edad. De esta manera el presentador se ha extirpado el exceso de piel que tenía en la zona debido a que los músculos se debilitan con el paso de los años.

Se trata de un retoque estético para aparecer mucho mejor en pantalla, algo que no pilla de sorpresa a los seguidores de sus programas, ya que en más de una ocasión ha dejado claro que es fan de las operaciones estéticas.

«A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que ‘pa qué’ porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno», aseguró en su blog en la revista Lecturas.

«El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de Supervivientes con gafas de sol. Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano», continuaba en la revista Jorge Javier Vázquez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

También explicó que durante el fin de semana ha estado acompañado por su expareja, lo que hace pensar en una posible reconciliación. «En estos momentos tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo. No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después», bromeó.

«Antes de finalizar debo decir que en ningún momento se me pasó por la cabeza decir el jueves en Supervivientes que salía a trabajar con gafas de sol porque me había operado de un quistecito en el ojo», dejando claro que no tiene ningún inconveniente en reconocer que ha pasado por el quirófano.

Las secuelas de esta operación no le impedirán presentar la gala de esta noche, pero lo hará con unas gafas de sol para esconder las marcas que todavía tiene de su último retoque.