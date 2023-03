Patricia Donoso, tras abandonar ‘Supervivientes 2023’: “Era una carga para mis compañeros”

Patricia Donoso ha acudido al plató de Supervivientes 2023 este pasado jueves 17 de marzo para explicar las razones de su salida del programa a los pocos días de empezarlo. Jorge Javier Vázquez ha querido ahondar más en el por qué de la decisión, y la concursante ha dado una sorprendente respuesta.

“A ver si nos da una razón convincente, aunque lo dudo”. Con esta frase presentaba a la invitada quién entraba dándole un fuerte abrazo al presentador. Jorge Javier Vázquez quiso darle su apoyo y explicarle que él no creía que haya mentido a nadie ni haya hecho esto para llamar la atención: “Tú no te viste, hasta cierto punto te viste como ridícula, eso puede pasar, que psicológicamente entréis en esa dinámica y cuando entráis ahí lo malo es que no tenéis tiempo para salir de ese bucle”, expresaba dándose la mano.

Patricia Donoso quiso aclarar a la audiencia que ella en ningún momento se había enfadado con el presentador por cómo la había hablado mientras se planteaba su salida de Supervivientes 2023: “Yo entré en bucle, entré en una espiral y todo el mundo intentaba ayudarme y sacarme de allí. Yo a las 12 horas ya vi que era un lastre para el resto de concursantes y que no estaba haciendo televisión”, se sinceró.

También explicó que sintió en todo momento que estaba mintiendo al programa pues todos tenían que darle de comer al no ser capaz de hacer ni la mitad de cosas que estaban haciendo el resto de sus concursantes: “Yo creo que no soy una buena persona para Supervivientes. La gente que está allí dentro está haciendo un trabajo sublime y me da mucha pena”, comentaba muy emocionada. Jorge Javier Vázquez explicó que sabía que estaba siendo sincera pues le estaba saliendo un acento que ella siempre ha tratado de ocultar.