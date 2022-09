Qué fue de Tiziano Ferro: dos hijos, marido y problemas con el alcohol que quedaron en el pasado

Nacido el 21 de febrero de 1980 en Italia, Tiziano Ferro se convirtió en uno de los artistas más sonados de nuestro país a principios de la década de los 2.000. Arrasando a nivel internacional con el tema Alucinado, el cantante alcanzó una fama tan arrolladora que llegó a posicionarse en el número 1 de países como México y Chile. Sin embargo, esta popularidad no trajo muchas alegrías a la vida del cantante, sino todo lo contrario.

Tras vivir una infancia y una adolescencia complicada, la cual estuvo marcada por el bullying y la bulimia, el italiano afrontó la llegada de su segundo proyecto discográfico, Centoundici, de una forma especial. «Ese peso significó mucho en mi vida. Sólo pensaba en la comida, quizá por la falta de amor, de comprensión y de afecto», comentó, en 2003, a ABC.

Alcanzar la fama internacional hizo que el público comenzara a interesarse en la vida privada de Tiziano Ferro, momento en el que sus productores intentaron que simulara que era heterosexual, forzándolo a grabar vídeos con mujeres. De hecho, era tal la presión que sentía en ese momento y, el descontento, que quiso ahogar sus penas de otra manera.

«Una noche, la banda me convenció a beber. Y a partir de ahí no paré. Casi siempre bebía solo, porque el alcohol me daba fuerzas para no pensar en el dolor y la tristeza, pero me hacía querer morirme cada vez más», relató, al reconocer que se subió a muchos escenarios borracho. Sin embargo, todo cambió en el 2010, cuando Tiziano decidió abrir su corazón y revelar públicamente su orientación sexual.

Desde entonces, la vida del cantautor ha dado un giro de 180 grados. Tas conocer al estadounidense Victor Allen en el 2016, ambos decidieron ir un paso más allá tres años después y contraer matrimonio. Una familia que comenzó a crecer el pasado año 2021, cuando a sus 41 años dio la bienvenida al mundo a sus dos hijos, Margherita y Andres, quienes tienen cuatro meses de diferencia.

Una noticia que inundó de felicidad a los seguidores del italiano. Pero, desde que la hizo pública, Tiziano Ferro se ha mantenido más alejado de las redes sociales, publicando instantáneas de su labor de rescate de perros abandonados. Todo ello sumado al arduo trabajo que está realizando con su nuevo proyecto discográfico.

«Después de meses navegando por eventos más grandes que yo, acabé uno de mis discos más complejos… Las cosas potentes llegan sin anunciar, como la lluvia y el amor, que te deja sin dormir… Pero no paras. ¿Estáis listos para volver? El disco se llama El mundo es nuestro y el día 11 de noviembre sale en italiano. En español aun no hemos confirmado la fecha… ¡Pero llegará!», escribió a sus fans.