¿Qué fue de Nerea Rodríguez, de ‘OT 2017’? Su edad, su pareja y su carrera

Nerea Rodríguez, nacida en Gavà (Barcelona) en 1999, es la nueva invitada del programa Pasapalabra de Antena 3, donde participará desde el 25 hasta el 27 de agosto de 2025, acompañando a Manu y Rosa en los equipos azul y naranja, junto a otros famosos como Lydia Valentín, Poty y Leo Rivera. No es la primera vez que la cantante catalana aparece en el popular concurso, ya que ha sido invitada en muchas ocasiones, donde ha podido volver a verse con Roberto Leal en un plató.

La catalana saltó a la fama en 2017, tras su participación en Operación Triunfo en La 1, donde llegó hasta la décima gala, siendo eliminada en una reñida votación contra Agoney. Desde entonces, ha sabido construir una carrera diversa, combinando su talento musical con apariciones en diversos programas y proyectos artísticos. En televisión, Nerea hizo un gran papel en la octava edición de Tu cara me suena, en 2019, donde quedó en segunda posición tras imitar a artistas como Ariana Grande y Camila Cabello, compartiendo escenario con compañeros de concurso como Mario Vaquerizo, Cristina Ramos, el Monaguillo y los Gemeliers.

En el terreno musical, la catalana ha lanzado varios sencillos exitosos, como Y ahora no, Doble o nada y, más recientemente, Som de foc, una colaboración con Porto Belo. También ha probado suerte en el mundo del doblaje, poniendo su voz a la protagonista de la película UglyDolls: Extraordinariamente feos (2019) y al hada madrina en Playmobil: La película.

Como actriz también ha conseguido grandes éxitos gracias a su participación en musicales, como Aladdín y La llamada, trabajando hasta el año 2024 en la obra de los Javis. En noviembre de 2025 volverá a los escenarios, esta vez como una de las protagonistas de la obra musical El hilo invisible, que se podrá ver en el Teatro Alcázar, de Madrid.

¿Quién es la pareja de Nerea Rodríguez?

Aunque ha sido muy discreta con su vida privada, como cualquier joven de la actualidad es habitual que comparta parte de su vida en las redes sociales. Allí no dudó confirmar su relación con el DJ y productor musical Héktor Mass. Comenzaron su noviazgo en el año 2020, aunque en el verano de 2024 era la cantante la que confirmaba su ruptura.

«Aunque no es una cuestión de superarlo o no superarlo, hay un cariño y un respeto por las personas que han formado parte de tu vida», comenzaba diciendo. «Y más cuando son relaciones amorosas, que se comparte todo con esas personas, que te ven en tus mejores y en tus peores momentos», así explicaba que seguían teniendo buena relación pese a la ruptura.