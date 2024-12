Luis Miguel Seguí sorprende a los fans de ‘La que se avecina’: ¿ha resucitado Leo?

La que se avecina continúa siendo la serie por excelencia de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, y como es habitual cada lunes se estrena un nuevo capítulo de esta temporada 15. Tras los regresos de Adrià Collado y de María Adánez, los espectadores de la serie vecinal han podido descubrir en el episodio publicado el lunes 16 de diciembre que hay más regresos, pero se trata de uno que nadie podía pensar, ya que su personaje murió. Luis Miguel Seguí, actor que durante nueve temporadas interpretó a Leo, ha regresado a la serie, pero esta vez ha tenido que acudir a la calle Contubernio 49 para ver a sus nuevos vecinos. Su presencia es toda una sorpresa después de que los guionistas decidiesen matar a su personaje, el vendedor de aspiradoras y amigo de Amador Rivas, en un terrible accidente de paracaídas.

La vuelta de Leo es imposible, aunque en una serie todo es posible, pero hay que recordar que en el primer episodio de la novena temporada se contó su muerte justo en el momento en el que había encontrado el amor con Alba Recio, la hija transexual de Antonio Recio. La noticia afectó al conocido grupos de los ‘leones’, que sufrían la primera de sus muchas pérdidas. Más adelante, la muerte de Eduardo Gómez (Maxi), la marcha de la serie de Antonio Pagudo (Javier Maroto) y el ictus sufrido por Ricardo Arroyo (Vicente Maroto) han ido acabando con la mítica pandilla de amigos.

Aunque ya se había comentado la presencia de Seguí en la serie, lo cierto es que ha pillado a muchos espectadores con el pie cambiado. Pero no, lo cierto es que Leo no ha vuelto. Con una imagen muy distinta y más atractivo, lejos del friki y sin experiencia con las mujeres, Luis Miguel regresa con un personaje llamado Alberto.

Se trata de un hombre que conoce a Rebeca, la vecina abogada del vecindario, a través de la aplicación para conocer gente. Se presenta como un comercial (un pequeño guiño a su anterior personaje), que quiere olvidar a su mujer después de una mala racha.

Ambos deciden subir al piso de la abogada y pasar la noche juntos, aunque lo suyo no funciona como esperaban y no hay ningún tipo de química, por lo que no parece que vaya a ir a más esta relación. Por si no fuera suficiente, después de tener sexo le confiesa que quiere olvidar a su mujer, pero que en realidad es una forma de serle infiel aprovechando sus viajes por trabajo a Madrid, ya que su familia le espera en otra ciudad de España.

La extraña salida de Luis Miguel Seguí de La que se avecina

El actor ha explicado en varias ocasiones que no pensaba regresar y que había cerrado un ciclo, por eso no le pareció mal que su personaje muriese, aunque años después las cosas han cambiado. Hay que recordar que a otros personajes como los de Estela Reynolds, Enrique Pastor o Javier Maroto se les han buscado salidas para que puedan regresar en algún momento, algo que ha pasado con Rebeca y Sergio Arias esta misma temporada.

La reacción de las redes sociales

Los espectadores de La que se avecina todavía están intentando asimilar esta vuelta, ya que hay división de opiniones: para unos es un gran guiño, mientras que para otros es un despropósito. Muchos también esperan que este nuevo personaje pueda tener alguna aventura con Amador Rivas, debido a que es el único de los ‘leones’ que queda ahora mismo en la serie, por lo que sería una nueva vuelta de tuerca.