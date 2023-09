‘La que se avecina’: una de las actrices más queridas estuvo a punto de no conseguir el papel

Años en la parrilla televisiva española han hecho de La que se avecina una de las ficciones más icónicas de nuestro país, de eso no cabe la menor duda. Junta a ella, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a sus icónicos personajes, entre ellos, a Judith Becker.

El personaje interpretado por la actriz Cristina Castaño se despidió de la serie, definitivamente, en el año 2016. A pesar de ello, los fans de la producción siguen recordando con cariño el paso de la psicóloga por la historia. Sin embargo, según se ha revelado, su labor en la ficción estuvo a punto de no producirse.

La primera escogida para interpretar a Judith Becker fue Norma Ruiz, conocida por formar parte del elenco de la famosa serie diaria Yo soy Bea. Al respecto, la actriz nunca llegó a revelar el motivo oro el que no llegó a participar en la ficción, pero en su entrevista para Formula TV, en 2015, habló sobre ello.

«Sí. Fue hace mucho tiempo y al final, por diferentes motivos, no pudo ser la incorporación», comenzó explicando. «Hay veces en la vida que ocurren tantas cosas que lo que creo es que ese personaje era para Cristina», reflexionaba.

View this post on Instagram A post shared by Norma Ruiz (@normaruizita)

«Es como me pasó a mí con Yo soy Bea, que lo iba a hacer Carolina (Cerezuela) y al final fui yo. Nunca he creído en la envidia porque cuando una cosa es para ti, es para ti te pongas como te pongas. Hay veces que uno se machaca en su casa pensando. En ese momento por lo que fuera no pudo ser, porque no pudo ser y estaba claro que era para ella y ya está», sentenció.

Cristina Castaño formó parte del equipo de La que se avecina durante sus mejores años en Antena. Su despedida en la ficción se representó con la venta del piso de la psicóloga. Por otro lado, Norma Ruiz acabaría obteniendo un papel secundario en la serie durante ocho episodios de la undécima entrega.