Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, que volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Sara y David.

Sara llegó al restaurante con las ideas muy claras y se definió como una persona «sencilla, con gustos y personalidad peculiar porque no soy una fotocopia de la gente». Es creadora de contenido erótico y explicó que para poder estar en una relación con alguien, esa persona tiene que aceptar su profesión.

Por su parte, David también llegó al restaurante con las ideas muy claras y se definió como una persona muy extrovertida que se deja llevar y que le gusta vivir aventura. «Me gustaría tener una relación liberal con una persona que comparta mi forma de pensar (…) que podamos vivir juntos nuestra vida sexual bastante abierta».

Nada más verse, las primeras impresiones de los dos comensales fueron sido buenas, a pesar de que David se pidió un chupito de tequila, y Sara le comentó que no bebe alcohol y que las personas que beben por costumbre no le gustan demasiado.

Durante la cita pudieron ir conociéndose más, y fueron descubriendo que no tenían muchos gustos en común. Mientras que Sara buscaba una persona que no le guste salir de fiesta, debido a que ella es muy casera, él es diferente: «Yo me levanto y si pájaro canta, estoy bailando», señaló el joven al enterarse

Por otro lado, ella le confesó que odia el reggaetón, algo que a David no le gustó nada, ya que él escucha ese tipo de música. «¿Me puedo ir? Es demasiado tío, no puede ser», comentó. En la decisión final, el soltero expresó que le gustaría tener una segunda cita, pero Sara argumentó que a ella no le gustaría seguir conociéndole.