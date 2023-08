Como cada noche, Cuatro ha emitido sin falta su programa de First Dates. En este espacio de citas lo que está claro que no falta es el entretenimiento. Cuando no triunfa el amor, los solteros siempre regalan alguna anécdota en el restaurante o comentan algo curioso para hacer las delicias de la audiencia.

Una de las citas ha estado protagonizada por dos jóvenes: Ismael de 25 años y Adrián de 20 años. El segundo de ellos ha sorprendido tanto a su acompañante como a todos los espectadores al definirse como “raro”. El comensal ha asegurado que tiene contacto con el mundo paranormal y con los espíritus. Además, tira las cartas. “He tenido muchos contactos con dioses, con espíritus, con otro tipo de criaturas, con uno que tenía un cráneo de cabra por cabeza”, ha comentado.

Acto seguido ha explicado un poco más en profundidad como llegó a tener este tipo de contactos. El soltero ha contado que se metió “en el mundo paranormal porque de chico ya veía gente muerta”. Le ha asegurado a su cita que “desde pequeñito” lleva viendo muertos. Lejos de asustarse, firma que le gusta interactuar con ellos y que ha tenido muchas experiencias paranormales.

Adrián ha tenido suerte e Ismael no se ha alterado demasiado por su curioso don aparte de una natural curiosidad. “No me da miedo. A mí esas cosas no me dan miedo, sobre todo porque me gustan mucho las cosas de terror y de fantasmas”, confesaba el joven. Menos mal, porque no a cualquiera le atrae este mundo.

A lo largo de su velada en First Dates han ido conociéndose más y más y han descubierto que tienen muchas cosas en común. Lo principal y más importante que ambos confirman que “son unos frikazos”, pero no se avergüenzan de ello. En la decisión final, los dos se han mostrado de acuerdo en tener una segunda cita ya que esta les había sabido a poco.

