Ptazeta y L-Gante se han unido en una colaboración muy esperada. Ambos artistas unen sus voces en Desacatá, una canción que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales a nivel nacional e internacional.

Se trata de una canción donde se fusionan estilos como el trap, el rap y el reggaetón. Una canción en la que además, los dos artistas han sorprendido a sus fans al fusionar sus voces y encajar sus marcados estilos personales como si fueran piezas de un puzle.

«Yo le tiro bola y ella la batea, en la cama está bien dura eso parece una pelea. Para darte un rato, ven conmigo y que le den al gato. Tú haz lo que quieres no te pongo contrato», dice una estrofa interpretada por la artista canaria. Un tema que ha dado mucho que hablar y que ha sorprendido gratamente a sus fans.

Por otro lado, esta canción ha llegado acompañada de un videoclip muy especial, que tras su lanzamiento no tardó en hacerse un hueco en los éxitos del momento de Youtube, entrando directo a las tendencias de la plataforma de vídeos.

En el videoclip, el artista argentino y la artista canaria montan una gran fiesta en el salón de una increíble casa, en la que están rodeados de muchas personas con ganas de pasárselo bien y de disfrutar de la noche al ritmo de Desacatá.

«Madre mia que colaboración no me la hubiera imaginado nunca, Ptza y L-gante más flow no puede existir», «estoy en un bucle del que creo que no puedo salir» o «una de las mejores colaboraciones», son algunos de los comentarios que se pueden leer junto al videoclip de esta colaboración.