‘La Promesa’, capítulo 71: Manuel logra despertar, pero no recuerda nada

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 70 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo el nuevo mayordomo conoce a Rómulo a la perfección.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 71 de La Promesa. A pesar de todo lo malo que está ocurriendo en palacio, finalmente llegan buenas noticias. Y es que Manuel ha logrado despertar. Eso sí, tras unos minutos donde la tensión estuvo presente, el joven terminó cayendo inconsciente.

Jimena se culpa de lo sucedido, pero Cruz no tarda en consolarla, haciéndole entender que ella no tiene nada que ver en el asunto. Es más, le hace saber que está convencida de que Manuel va a volver a despertar. Y así es. Pero, aun así, se dan cuenta de que no solamente está confundido, sino que no recuerda absolutamente nada.

María Fernández no se separa de su cajita de música ni aunque la maten…#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/vUwgQZpTSy — La 1 (@La1_tve) April 10, 2023

Solamente reconoce a sus padres y, de Jimena, asegura que es la mujer de su difunto hermano, Tomás. Por si fuera poco, observamos cómo el nuevo mayordomo, Gregorio, ha impuesto unas normas realmente duras entre el servicio. Es más, deja a Rómulo prácticamente sin atribuciones. Éste no duda en contener la rabia como buenamente puede, dadas las circunstancias.

El sargento Funes ha regresado a palacio, y lo hace para investigar la desaparición del Barón. Conrado realiza una serie de interrogatorios entre señores y miembros del servicio. Como era de esperar, Teresa se muestra realmente nerviosa ya que, al fin y al cabo, es la última persona que vio con vida al Barón antes de que se marchase. Jana, Pía y María Fernández se muestran de su lado y recuerdan que, si no caen en contradicciones, no tiene por qué pasarles nada malo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.