‘La Promesa’, capítulo 70: el nuevo mayordomo conoce a la perfección a Rómulo

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una serie diaria que está cosechando muchísimo éxito en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 69 donde, entre otras cuestiones, hemos visto que llega un nuevo mayordomo a palacio para que no pierda de vista a Rómulo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 70 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel ha conseguido reaccionar a los estímulos, por lo que Jana está absolutamente convencida de que va a poder recuperarse. Mauro comprende que esta positiva evolución se debe a la ayuda de Jana, por lo que no tarda en preguntarle si hay algo entre los dos.

El Duque de los Infantes regresa a palacio con el objetivo de llevarse a Jimena. Y es que la joven no puede permanecer a su lado si no sabe cuándo va a despertar Manuel y, sobre todo, en qué condiciones lo hará. A pesar de todo, la joven toma una de las decisiones más contundentes, a la par que inesperadas, de su vida.

Ay, que Jimena se nos va a acabar yendo de la Promesa… 😱#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/lboRtmq5ad — La 1 (@La1_tve) April 3, 2023

Los Marqueses han querido reunirse con Pía y Rómulo para hacerles saber que ya han tomado una decisión respecto a su futuro. Y todo porque les mintieron respecto al trabajo de Lope en cocinas. Un nuevo Mayordomo llega a La Promesa para supervisar sus trabajos mientras toman una decisión final respecto a sus posibles despidos.

Candela, Lope y Simona, como no podía ser de otra manera, se temen lo peor. Las cocineras están convencidas de que ha sido el cura el culpable del envenenamiento a Petra por lo que deciden comenzar una investigación. Para ello, no tardan en contar con Teresa, que se muestra dispuesta a ayudarles en lo que sea necesario.

Curro ha confesado a Martina que debería estar estudiando en Inglaterra, ya que su abuelo hizo las gestiones pertinentes para que fuera a un internado. Pero, como consecuencia de su desaparición, no tiene más novedades sobre este asunto. Catalina hace saber a Alonso que no encuentra el broche de su madre, por lo que el Marqués estalla al tratarse de un legado de la familia Luján. Además, Alonso presenta al nuevo mayordomo ante Rómulo. Se trata de un viejo conocido.