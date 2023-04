‘La Promesa’, capítulo 69: llega un nuevo mayordomo a palacio

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 68 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Camilo ha descubierto el gran secreto.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 69 de La Promesa. Así pues, observamos cómo los Marqueses toman la firme decisión de contratar a una nueva persona con un fin. ¿En qué consiste, exactamente? En que supervise el trabajo de Rómulo, ya que han perdido la confianza en él.

Somos testigos de cómo el estado de Manuel ha empeorado considerablemente, lo que el pronóstico del doctor es, cuanto menos, preocupante. Cruz no puede evitar estar alarmada, por lo que termina descargando toda su frustración sobre Alonso. Es evidente que esta situación está abriendo una brecha en su matrimonio.

Ay, que Jimena se nos va a acabar yendo de la Promesa… 😱#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/lboRtmq5ad — La 1 (@La1_tve) April 3, 2023

Lope toma la decisión de disculparse ante sus compañeros por haber puesto en peligro sus puestos de trabajo. Además, les hace saber que va a intentar hablar con los Marqueses para asumir toda la responsabilidad ya que, para él, es lo justo. Jana continúa dando masajes a Manuel y cuidándole en secreto.

Hasta que Alonso termina descubriéndola. Curro no logra cumplir con el encargo que le ha hecho su tía. Es evidente que la desaparición del Barón tampoco le permite poder centrarse en sus estudios. Lope parece tener una sorpresa para María Fernández de parte de Salvador. Se trata de una caja de música, para celebrar ese primer mes como pareja.

Y otra sorpresa, aunque ésta no es tan agradable, es la que le da Alonso a Rómulo. Le hace saber la llegada de un nuevo trabajador para supervisar todos y cada uno de sus pasos. Catalina, mientras tanto, parece no encontrar el broche que pertenecía a su madre, y es algo que le resulta muy extraño. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.