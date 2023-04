‘La Promesa’, capítulo 68: Camilo descubre el gran secreto

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 67 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Cruz ha descubierto toda la verdad.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 68 de La Promesa. Así pues, observamos cómo el padre Camilo descubre que Jana y María ocultan algo que termina dándole muchas de las respuestas que necesita. Cruz reacciona muy mal al descubrir a Lope en cocinas, por lo que no tarda en anunciar que va a tomar represalias.

Hasta tal punto que la Marquesa deja claro que va a despedir a muchos de sus trabajadores. Al ser consciente de todo lo que está en juego, Alonso no tarda en pararle los pies para pedirle prudencia. En estos casos, es mejor pensar con claridad antes que tomar una decisión que sea arriesgada y peligrosa.

Finalmente, los marqueses deciden hacer saber tanto a Pía como a Rómulo cuáles son las consecuencias, terribles, de su desobediencia. Simona y Candela saben a la perfección que Petra está detrás de la traición, por lo que no tardan en tener un fortísimo enfrentamiento con ella. ¡No esperaban que fuera a dar ese paso!

María está convencida de que Lope va a ser despedido y, por tanto, se va a quedar sin ese apoyo. Jana se he enterado de que Manuel, durante la visita de Jimena, sufrió preocupantes convulsiones. Por si fuera poco, vemos cómo la joven confiesa que le cuesta cuidar de él mientras que Jana sufre al no poder hacerlo ella misma.