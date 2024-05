‘La Promesa’, capítulo 357: Simona y Candela reciben una carta de Norberta

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 356 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana se niega en rotundo a que Curro se marche a la guerra que está teniendo lugar en Europa. Así pues, habla con Salvador para que trate de mediar y le pueda sacar de la cabeza esa descabellada idea.

Curro ha confesado a Manuel la razón por la que se va a la guerra: ¡Martina! #LaPromesa ⭕ https://t.co/HG2b5Elrg7 pic.twitter.com/CO4VKwLs6V — La Promesa (@lapromesa_tve) May 15, 2024

El hijo de los Marqueses de Luján tampoco se queda de brazos cruzados en este asunto, y decide intentarlo. Es entonces cuando descubre quién es la persona que realmente está detrás de esta decisión de Curro. Catalina, en un burdo intento para poder mantener el negocio de las mermeladas, pide a Pelayo el dinero de las armas para poder cumplir su objetivo de expandir la empresa.

La Marquesa de Luján trata por todos los medios de que Alonso desautorice a Catalina para seguir al frente de todo, mientras que Candela ha regresado de casa de Antoñito. Es más, está convencida de que Norberta va a volver para contarles qué es lo que realmente le sucede a Virtudes. Santos amenaza a Vera con desvelar su gran secreto.

¡Ayer 1.032.000 espectadores (12,9 %) vieron a Jana dar el «Sí, quiero» en #LaPromesa! ❤ ➡️Y buenos datos de #audiencia también para ‘Aquí la tierra’ (@aquilatierratve): 1.024.000 espectadores (10,5 %).pic.twitter.com/LaGzGXT8fY — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 16, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 357 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Santos parece saber más que nadie sobre el pasado de Vera, por lo que impone una cuenta atrás a la joven para contar todo. Simona y Candela se ven sorprendidas al recibir una carta de Norberta.

La Marquesa de Luján continúa vigilando a su hijo, sin importarle en absoluto que el joven esté cada vez más harto de la persecución de su madre. Los sentimientos de Jana hacia Manuel son muy fuertes y reales, pero las dudas no tardan en aparecer en ella. ¡Es algo que no puede evitar! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.