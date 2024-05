‘La Promesa’, capítulo 348: Cruz hace una contundente petición a Alonso

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 347 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo la relación de Vera y Lope llega a su punto más bajo. Sus compañeros no tardan en enterarse de todo lo que ha ocurrido entre ellos. Simona continúa sospechando de Virtudes pero, cuando trata de indagar, su hija se desmarca por completo. Y lo hace con una firme petición.

Jana y Blanca Palomar se han reencontrado, y no tardan en compartir numerosos secretos entre ellas. Como no podía ser de otra manera, las dos acaban sincerándose como nunca sobre la relación de la doncella con el hijo de los Marqueses de Luján. Alonso ha puesto en jaque la relación con su hija al pedir a Lorenzo que coja las riendas del negocio de las mermeladas.

Catalina, evidentemente, se niega en rotundo a quedarse de brazos cruzados. Sobre todo cuando es consciente de lo que va a suceder. Así pues, lejos de rendirse, la joven consigue un nuevo comprador. Éste va a acudir a palacio con el objetivo de probar, en primera persona, las conservas y así poder tomar una decisión.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 348 de La Promesa. Así pues, vemos cómo la Marquesa de Luján no tiene reparo en preguntar a Blanca Palomar si tiene algo con su hijo. La joven no solamente se molesta por su indiscreción, sino que no tarda en contarle a Manuel lo ocurrido. Éste, por su parte, sigue marcando distancias con Jana.

Catalina se siente profundamente nerviosa como consecuencia del negocio de las mermeladas. En un momento dado, la joven acaba llevándose una desagradable sorpresa. Cruz, por su parte, hace una firme petición a su marido. ¿En qué consiste? En que debe hacer todo lo que esté en su mano para echar al Conde de Ayala de palacio. Martina sigue echando en cara a su madre que tenga una relación con él.

Vera confiesa que ha roto su relación con Lope, mientras que Jana hace saber a María Fernández que en el instante en el que Jimena se quitó la vida era conocedora de que Manuel y ella eran amantes. Cruz descubre que el hijo de doña Pía está en palacio, por lo que no tarda en exigir a la ama de llaves que lo devuelva a casa de Beni a la mayor brevedad posible. Doña Pía cree que Ricardo le ha delatado, pero lo que acaba haciendo es un descubrimiento de lo más desagradable. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.