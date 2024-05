‘La Promesa’, capítulo 347: Jana y Blanca Palomar se sinceran como nunca

La Promesa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 346 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Manuel no ha dudado un solo segundo en aprovechar la llegada de Blanca Palomar. Y lo ha hecho para sincerarse con ella y hacerle partícipe de la confusión que siente respecto a sus sentimientos hacia Jana tras lo ocurrido con Jimena.

La doncella, por su parte, decide aparcar los asuntos del corazón para tratar de hacer todo lo que está en su mano para que el hijo de Pía se recupere a la mayor brevedad posible. El pequeño ha sido trasladado a su habitación a escondidas como consecuencia del grave problema respiratorio que padece.

La ama de llaves se ve sorprendida al tener entre sus filas a un inesperado aliado, como es Ricardo Pellicer. María Fernández se queda sin palabras al ser consciente de que se ha hecho público la oferta que ha recibido para trabajar en otra casa. Como era de esperar, Salvador se siente profundamente defraudado por la falta de confianza de su pareja. Todo ello mientras Candela confiesa a Simona que Virtudes no se ausentó para marcharse a casa de Antoñito. Es hora de que la verdad salga a la luz.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 347 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo, dadas las circunstancias, la relación sentimental de Vera y Lope atraviesa su peor momento. Hasta tal punto que esta terrible situación que los dos están viviendo acaba trascendiendo al resto de compañeros.

Simona, por su parte, continúa teniendo muchas y numerosas sospechas sobre Virtudes. Eso sí, cuando acaba animándose a indagar, su hija da el paso de desmarcarse. Y lo hace con una inesperada y contundente petición. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jana y Blanca Palomar han aprovechado la ocasión para sincerarse como nunca respecto a la relación de la doncella con Manuel.

El Marqués de Luján acaba poniendo en riesgo su relación con su hija Catalina cuando le hace saber que quien se va a encargar del negocio de las mermeladas no es otro que Lorenzo. La joven no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Tanto es así que no tarda en encontrar un nuevo comprador que acude a palacio para probar las conservas.