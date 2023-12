‘La Promesa’, capítulo 255: Teresa provoca que Feliciano se enfrente a la realidad

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 254 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Cruz no ha dudado en presionar a Curro para que se marche al ejército.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 255 de La Promesa. De esta manera tan concreta observamos cómo Pelayo y Mauro, por fortuna, han llegado a tiempo con el oxígeno para salvar la vida de Catalina. La joven responde muy bien al tratamiento, algo que provoca una enorme felicidad en todos.

Menos en Cruz, ya que no ha conseguido salirse con la suya. El Marqués no tarda en enfrentarse a su mujer por la actitud que ha mostrado ante la pronta recuperación y su hija. Curro cada vez tiene más interés por Alonso, y viceversa. Los dos tienen un encuentro del que Jana acaba siendo testigo, y no tarda en sacar conclusiones.

Catalina responde bien al tratamiento

Feliciano hace una revelación que deja a todos sin palabras

Ahora que Jimena está fuera de palacio, la doncella prefiere marcar distancias con Manuel para evitar nuevas complicaciones. Es hora de mantener la calma para que nada salte por los aires. Al fin y al cabo, están ante una situación de lo más tensa. Teresa no tarda en obligar a Feliciano a que se enfrenta a la realidad.

Y es que no puede mostrar esa actitud por culpa de un pasado del que él no es responsable. Por lo tanto, Feliciano ha dado el paso de hacer una sorprendente confesión que hace que todo el mundo se quede completamente sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

