‘La Promesa’, capítulo 224: Curro descubre un secreto que cambiará su vida

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Es algo que se han ganado a pulso! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 223 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Ramona ha tenido un desliz que va a provocar graves consecuencias para Curro.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 224 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo Jimena no duda un solo segundo en insistir que no va a acudir al baile de máscaras que ha organizado Cruz. Su objetivo no es otro que dejar en evidencia a la familia Luján, y no va a parar hasta lograrlo.

Por si fuera poco vemos cómo, dadas las circunstancias, Jana no puede evitar mostrarse cada vez más distante con Manuel. Todo ello mientras Abel hace público su amor por la doncella. ¡No puede evitarlo! Además, observamos cómo Pelayo ha asegurado a Catalina que va a arreglar lo de las mermeladas. Pero, finalmente, la Marquesa decide limpiarse las manos cuando el joven le pide ayuda.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa: ➡ Catalina busca a Margarita el ayudante más insospechado

➡ Curro descubre un secreto que cambiará su vida para siempre A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/hNKQk0X8OT pic.twitter.com/qaTnzQXJAl — La Promesa (@lapromesa_tve) November 6, 2023

Por si fuera poco, observamos cómo Margarita está cada vez más convencida de que Lorenzo está boicoteando todos sus intentos de hacer negocio en palacio. Todo ello mientras Catalina se ha visto en la obligación de buscar a un ayudante de lo más inesperado para lograr su principal objetivo.

Salvador se muestra tremendamente convencido de que Lope le está ocultando algo, pero María Fernández no logra sonsacarle esa información. Rómulo no puede evitar mostrarse de lo más irascible, mientras que Pía le pide que se calme para no complicar las cosas. Feliciano y Petra regresan a palacio tras el entierro de su padre, mientras que Curro hace una nueva visita a Ramona.

Es evidente que, dadas las circunstancias, la relación entre los dos es cada vez más estrecha. A pesar de todo, en el instante más inesperado, Curro acaba descubriendo un secreto que va a cambiar su vida para siempre. ¡Y no es para menos! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.