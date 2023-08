‘La Promesa’, capítulo 154: Margarita amenaza a Cruz con desvelar secretos del pasado

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 153 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Candela y Simona trazan un plan para intentar escapar de palacio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 154 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana continúa enfrentada a Cruz, y todo por el tema de la cuna. Hasta tal punto que la joven ha logrado poner a Manuel de su parte. Lope, finalmente, confiesa cuáles son sus sentimientos hacia María Fernández.

Como no podía ser de otra forma, la doncella se siente agradecida por la sinceridad del joven. Aun así, no puede evitar estar repleta de dudas. Por si fuera poco, vemos cómo las cocineras no han dudado un solo segundo en declararse en huelga como consecuencia de su encierro. Esto provoca que no puedan seguir investigando sobre el paradero de su maestro.

Dadas las circunstancias, Lope se ve en la obligación de hacer, por un tiempo, el trabajo de sus compañeras. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Rómulo ha hecho saber a Pía que Gregorio va a ser trasladado, a la mayor brevedad posible, a Puebla de Tera. Algo que cambiará mucho las cosas en palacio.

El mayordomo no ha dudado un solo segundo en dar todo su apoyo a la ama de llaves, tras ser conocedor de todo lo que está sufriendo. Por si fuera poco, vemos cómo Jana ha sido víctima de un accidente con un misterioso conductor, mientras que Margarita amenaza a Cruz con dar a conocer varios de sus secretos del pasado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.