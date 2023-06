‘La Promesa’, capítulo 118: Salvador regresa y deja a María en shock

La Promesa continúa siendo una de las ficciones diarias con más éxito en nuestro país, y no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 117 donde, entre otras cuestiones, hemos podido ver cómo Manuel se ha visto obligado a tomar una dolorosa decisión respecto a su relación con Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 118 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Salvador regresa a palacio cuando todos pensaban que había muerto. Es él quien interrumpe el acercamiento entre María y Lope. Salvador ha regresado de la guerra y lo ha hecho completamente exhausto, pero vivo.

María, ante esta situación, no puede evitar sentirse tremendamente confundida. Al fin y al cabo tiene sentimientos encontrados. Jana, por su parte, trata de lidiar con el dolor que siente tras saber la decisión que ha tomado Manuel de apostar por su matrimonio por Jimena. Es entonces cuando la doncella da el paso de intentar olvidarse de él.

Gregorio no puede evitar sentirse realmente molesto al darse cuenta que los criados están hablando del incidente de Cruz con Elisa. Una situación que le provoca, cuanto menos, malestar. Por si fuera poco, Rómulo da el paso de pedir al marqués que readmita a Salvador como lacayo sin consultar con Gregorio.

Curro no duda en aprovechar la oportunidad para ejercer presión sobre Simona para que le confiese toda la información posible sobre su madre. Finalmente cede y le habla de Dolores. A pesar de querer saber la verdad, el joven reconoce que es difícil de aceptar. Ya que, al fin y al cabo, ha descubierto que es hijo de una doncella.

Esta revelación hace que Curro exija a Jana que no le vuelva a mencionar nada de su pasado, puesto que su objetivo no es otro que distanciarse de la realidad. La tensión en palacio aumenta cuando Elisa decide presentar una denuncia contra Cruz por intento de asesinato. Una acción que va a provocar el desarrollo de eventos, cuanto menos, desafiantes y peligrosos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.